Мешканець Хмельниччини пропонував київському слідчому хабар за повернення авто

Правоохоронці затримали чоловіка за надання неправомірної вигоди поліцейському

Уродженець Хмельницької області пропонував старшому слідчому Голосіївського управління поліції неправомірну вигоду у розмірі 500 доларів за повернення вилученого транспортного засобу. Про це слідчий доповів своєму керівництву, повідомляє пресслужба поліції Києва.

За словами начальника Голосіївського управління поліції Владислава Іщенка, нещодавно у рамках кримінального провадження відносно особи, що вчинила майновий злочин, правоохоронці вилучили автомобіль, який фігурує у матеріалах досудового розслідування, але належить знайомому підозрюваного.

«Власник транспортного засобу виявив бажання повернути собі «Мерседес» та запропонував слідчому гроші. Поліцейський відразу повідомив про це безпосереднього начальника й ми розпочали за даною інформацією кримінальне провадження. Вчора після передачі капітану поліції половини обумовленої суми у розмірі семи тисяч гривень ми затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а кошти вилучили», - розповів Іщенко.

Затриманий - 40-річний уродженець Хмельниччини, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за майнові злочини. Під час проведення першочергових слідчих дій на місці події поліцейські виявили та вилучили у фігуранта ще сім тисяч гривень, які він хотів передати правоохоронцю після отримання автомобіля.

Наразі слідчі територіального управління поліції повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Готується клопотання до Голосіївського районного суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування триває.