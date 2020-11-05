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    Мешканець Хмельниччини пропонував київському слідчому хабар за повернення авто

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    Зловмисника затримали&nbsp;після передачі капітану поліції половини обумовленої суми - Мешканець Хмельниччини пропонував київському слідчому хабар за повернення авто
    Зловмисника затримали після передачі капітану поліції половини обумовленої суми
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці затримали чоловіка за надання неправомірної вигоди поліцейському

    Уродженець Хмельницької області пропонував старшому слідчому Голосіївського управління поліції неправомірну вигоду у розмірі 500 доларів за повернення вилученого транспортного засобу. Про це слідчий доповів своєму керівництву, повідомляє пресслужба поліції Києва.

    За словами начальника Голосіївського управління поліції Владислава Іщенка, нещодавно у рамках кримінального провадження відносно особи, що вчинила майновий злочин, правоохоронці вилучили автомобіль, який фігурує у матеріалах досудового розслідування, але належить знайомому підозрюваного.

    «Власник транспортного засобу виявив бажання повернути собі «Мерседес» та запропонував слідчому гроші. Поліцейський відразу повідомив про це безпосереднього начальника й ми розпочали за даною інформацією кримінальне провадження. Вчора після передачі капітану поліції половини обумовленої суми у розмірі семи тисяч гривень ми затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а кошти вилучили», - розповів Іщенко.

    Затриманий - 40-річний уродженець Хмельниччини, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за майнові злочини. Під час проведення першочергових слідчих дій на місці події поліцейські виявили та вилучили у фігуранта ще сім тисяч гривень, які він хотів передати правоохоронцю після отримання автомобіля.

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    Мешканець Хмельниччини пропонував київському слідчому хабар за повернення авто
    Мешканець Хмельниччини пропонував київському слідчому хабар за повернення авто
    Мешканець Хмельниччини пропонував київському слідчому хабар за повернення авто

    Наразі слідчі територіального управління поліції повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Готується клопотання до Голосіївського районного суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Зловмиснику загрожує покарання від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

    Досудове розслідування триває.

    Національна поліція України Київ кримінал хабар автомобіль
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