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    Новини

    Чиновницю податкової Київщини викрили на вимаганні хабара від підприємця

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    Жінка отримала хабар двома частинами - Чиновницю податкової Київщини викрили на вимаганні хабара від підприємця
    Жінка отримала хабар двома частинами
    Фото ілюстративне

    Співробітниця ДПС вимагала хабара за безперешкодне закриття суб’єкта господарювання

    Правоохоронці затримали на одержанні неправомірної вигоди заступника начальника управління - начальника відділу податків та зборів з юридичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Київській області.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    За даними слідства, вказана посадова особа, використовуючи службові повноваження, висунула директору ТОВ вимогу надати їй неправомірну вигоду за безперешкодне закриття суб’єкта господарювання.

    В ході досудового розслідування правоохоронці задокументували отримання посадовою особою неправомірної вигоди двома частинами. Під час одержання другої частини фігурантку затримали у приміщенні магазину, розташованого поблизу місця її роботи.


    Підозрювану затримали у приміщенні магазину

    Підозрювану затримали у приміщенні магазину

    Наразі тривають першочергові слідчі дії. Затриманій особі готується повідомлення про підозру.

    Нагадаємо, Київська місцева прокуратура №7 скерувала до суду обвинувальний акт відносно начальника Служби у справах дітей та сім’ї однієї з районних в місті Київ державних адміністрацій, яка вимагала та отримала неправомірну вигоду.

    Крім того, Служба безпеки України затримала у Києві прокурора місцевої прокуратури та старшого інспектора Нацполіції за вимагання хабара.

    прокуратура Київ хабар Київщина розслідування Державна податкова служба
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