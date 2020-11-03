На Закарпатті СБУ зловила на хабарі заступника голови облради

За понад півмільйона гривень фігуранти «гарантували» підряднику не створювати штучних перешкод під час проведення відповідних ремонтно-будівельних робіт

Заступник голови облради брав гроші з підрядників за безперешкодне зведення об’єктів проєкту «Велике будівництво»

Служба безпеки України викрила у Закарпатській області схему вимагання посадовцями грошей з підрядників за безперешкодне зведення об’єктів проєкту «Велике будівництво» на території регіону. Про це йдеться на сайті СБУ.

За попередніми даними слідства, заступник голови облради і один з керівників обласного управління Державної архітектурно-будівельної інспекції налагодили механізм одержання хабарів з підприємців.

Задокументовано, що посадовці вимагали гроші з представника комерційної структури, яка перемогла у тендері на зведення в одному із селищ культурного центру у межах проєкту «Велике будівництво».

За понад півмільйона гривень фігуранти «гарантували» підряднику не створювати штучних перешкод під час проведення відповідних ремонтно-будівельних робіт.

Правоохоронці затримали обох високопосадовців відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в обласному центрі після передачі всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру і обрання судом мір запобіжних заходів.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Заходи із викриття оборудки проводились спільно з Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.