  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Закарпатті СБУ зловила на хабарі заступника голови облради

    • Розсилка
    За понад півмільйона гривень фігуранти &laquo;гарантували&raquo; підряднику не створювати штучних перешкод під час проведення відповідних ремонтно-будівельних робіт - На Закарпатті СБУ зловила на хабарі заступника голови облради
    За понад півмільйона гривень фігуранти «гарантували» підряднику не створювати штучних перешкод під час проведення відповідних ремонтно-будівельних робіт

    Заступник голови облради брав гроші з підрядників за безперешкодне зведення об’єктів проєкту «Велике будівництво»

    Служба безпеки України викрила у Закарпатській області схему вимагання посадовцями грошей з підрядників за безперешкодне зведення об’єктів проєкту «Велике будівництво» на території регіону. Про це йдеться на сайті СБУ.

    За попередніми даними слідства, заступник голови облради і один з керівників обласного управління Державної архітектурно-будівельної інспекції налагодили механізм одержання хабарів з підприємців.

    Задокументовано, що посадовці вимагали гроші з представника комерційної структури, яка перемогла у тендері на зведення в одному із селищ культурного центру у межах проєкту «Велике будівництво».

    За понад півмільйона гривень фігуранти «гарантували» підряднику не створювати штучних перешкод під час проведення відповідних ремонтно-будівельних робіт.

    Правоохоронці затримали обох високопосадовців відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в обласному центрі після передачі всієї суми неправомірної вигоди.

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру і обрання судом мір запобіжних заходів.

    У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

    Заходи із викриття оборудки проводились спільно з Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

    СБУ дороги Закарпаття хабар гроші будівництво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies