Календарна весна в Україні розпочнеться короткочасним похолоданням



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1,2 та 3 березня синоптик радить одягатися тепліше, але обнадіює, що у понеділок, 4 березня, вже потепліє

Завершення зими в Україні буде різноманітним: і сніг, і дощ, і сильний вітер, і холод, і +12 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За даними синоптика, мокрий сніг випадатиме внаслідок діяльності північного циклону, у східних областях та на Півночі України. Мокрий сніг змінюватиметься часом дощем, залежно від температури повітря. На решті території буде сухо з проясненнями або хмарно.

«Західний вітер очікується рвучким, подекуди сильним, із штормовими поривами. Будьте обережними під дахами будинків і не залишайте легкі вазони чи важку шовкову білизну на відкритих балконах - може зірвати», - попереджає Діденко.

Вона додає, що найтепліше буде на заході, +7+12 градусів, найхолодніше - на сході, а також на Сумщині та на Запоріжжі, 0+3 градуси.

У більшості областей очікується +3+8 градусів.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

У Києві завтра, 28 лютого, спочатку сухо, проте вдень збільшиться хмарність, а надвечір з’являться дощ з мокрим снігом чи, навпаки, мокрий сніг з дощем. Вдень +5+7 градусів.

«Словом, пора вже починати тренуватися носити в сумці парасолю, більш весняний атрибут, аніж зимовий», - пише синоптик.

Вона зазначає, що календарна весна розпочнеться короткочасним похолоданням, тому 1,2 та 3 березня треба одягатися тепліше.

«Але у понеділок знову потепліє», - обнадіює Діденко.

Вона зазначає, що погода міняється так швидко, що голова часом не встигає це переварити.

«Тому прислухайтеся до прогнозів. одягайтесь за погодою і тримайте себе та навколишню ситуацію у рівновазі», - резюмує вона.