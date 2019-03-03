Весна: на Львівщині масово горять поля (фото, відео)



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Судячи з повідомлень у соцмережах, прийшла весна, і підпалювачі сухої трави взялися до справи

Близько двох годин пожежники пробують погасити вогонь біля Дублян

На Львівщині у неділю, 3 березня, спостерігаються масові випадки пожеж на полях. Про це повідомляє депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Зокрема, за його словами, вже близько двох годин пожежники пробують погасити вогонь біля Дублян у Жовківському районі Львівської області, центрі сільськогосподарської науки та аграрного шкільництва Західної України.

Пожежа вдень також була зареєстрована біля Городка Городоцького району Львівської області.

Ще одна пожежа, але вже ввечері спостерігалася біля села Зарваниця в Золочівському районі Львівської області.

Користувачі під постами Зінкевича звинувачують у пожежа підпалювачів сухої трави. За їх даними, одна з пожеж підібралася до заправки біля Дублян.