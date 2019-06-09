У столичному озері потонув підліток



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Причину трагедії встановлюють правоохоронні органи

В озері Райдужне в Києві втопився підліток. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС міста.

“9 червня о 13:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що у Дніпровському районі столиці в акваторії озера Райдужне втопився підліток.

«На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві. Рятувальники провели водолазно-пошукові роботи. В результаті пошуків, на відстані 20 м від берегу на глибині 6 м виявлено тіло потопельника 2003 року народження, якого було передано слідчо-оперативній групі», — повідомили у ДСНС.

Причину трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Рятувальники знову наголосили на необхідності дотримання правил безпечного відпочинку на природі та біля водоймищ. Не варто втрачати пильності та нехтувати власною безпекою, адже наслідки можуть бути трагічними