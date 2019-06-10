У неділю водолази дістали зі столичних водойм трьох потопельників



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Рятувальники дістали потопельника з озера «Вербне» Фото: ДСНС

На Оболоні втопилися двоє чоловіків

У неділю, 9 червня, в акваторії озера «Вербне» в Оболонському районі столиці втопився чоловік. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 16:57.

Рятувальники провели водолазно-пошукові роботи. В результаті пошуків на відстані 30 м від берега на глибині 7 м виявлено тіло чоловіка близько 25-26-ти років, якого було передано слідчо-оперативній групі. Про це інформує пресслужба столичних рятувальників.

Причину трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Того ж дня о 19:01 до столичної Служби порятунку 101 надійшла інформація про те, що на Оболонській набережній у річці Дніпро знаходиться тіло людини.

Водолазами на відстані 15 м від берега на глибині 2 м тіло потопельника, 1964 року народження, було знайдено. Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло чоловіка та передали його правоохоронним органам.

Наразі обставинами трагедії займаються правоохоронні органи.

Нагадаємо також, що 9 червня в озері Райдужне в Києві втопився підліток.