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    У неділю водолази дістали зі столичних водойм трьох потопельників

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    Рятувальники дістали потопельника з&nbsp;<span lang="UK">озера &laquo;Вербне&raquo;&nbsp;</span> - У неділю водолази дістали зі столичних водойм трьох потопельників
    Рятувальники дістали потопельника з озера «Вербне» 
    Фото: ДСНС

    На Оболоні втопилися двоє чоловіків

    У неділю, 9 червня, в акваторії озера «Вербне» в Оболонському районі столиці втопився чоловік. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 16:57.

    Рятувальники провели водолазно-пошукові роботи. В результаті пошуків на відстані 30 м від берега на глибині 7 м виявлено тіло чоловіка близько 25-26-ти років, якого було передано слідчо-оперативній групі. Про це інформує пресслужба столичних рятувальників.

    Причину трагедії встановлюють правоохоронні органи.

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    Того ж дня о 19:01 до столичної Служби порятунку 101 надійшла інформація про те, що на Оболонській набережній у річці Дніпро знаходиться тіло людини.

    Водолазами на відстані 15 м від берега на глибині 2 м тіло потопельника, 1964 року народження, було знайдено. Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло чоловіка та передали його правоохоронним органам.  

    Наразі обставинами трагедії займаються правоохоронні органи.

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    У неділю водолази дістали зі столичних водойм трьох потопельників
    У неділю водолази дістали зі столичних водойм трьох потопельників

    Нагадаємо також, що 9 червня в озері Райдужне в Києві втопився підліток. 

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