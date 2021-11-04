В Одесі працюють камери автоматичної фіксації порушень ПДР
Камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху почали працювати на ключових магістралях Одеси
3 листопада 2021 року в Одесі запрацювали камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.
Поки що система фіксує лише перевищення швидкості, але незабаром список її можливостей поповниться – від фіксації дрібних дорожніх порушень до серйозних ДТП.
Локації камер автоматичної фіксації швидкості в Одесі було визначено Департаментом транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху спільно з Головним управлінням Національної поліції на Одещині.
На всіх локаціях, де розміщено камери автоматичної фіксації швидкості, Комунальною установою «СМЕП» встановлені відповідні інформаційно-вказівні дорожні знаки.
Як зазначив заступник Одеського міського голови Сергій Тетюхін, камери встановлені у місцях, де найчастіше трапляються ДТП.
«Ми сподіваємося, що коли порушники знатимуть про існування камер, то суттєво знизиться кількість ДТП на вулицях та перехрестях нашого міста», – зазначив віцемер.
Камери встановлені на таких локаціях:
- Південна дорога, 2 – у бік центру міста,
- Південна дорога, 39 – у бік селища Котовського,
- Миколаївська дорога, 205 – у бік селища Котовського,
- Миколаївська дорога, 287 – у бік селища Котовського,
- вулиця Семена Палія, 25-А – у бік Південної дороги,
- вулиця Семена Палія, 80 – у бік вулиці Академіка Заболотного,
- проспект Добровольського, 123А – у бік вулиці Генерала Бочарова,
- проспект Небесної Сотні, 4 – у бік вулиці Левітана,
- проспект Шевченка, 4 – у бік вулиці Семінарської.