В Одесі працюють камери автоматичної фіксації порушень ПДР

Камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху почали працювати на ключових магістралях Одеси

3 листопада 2021 року в Одесі запрацювали камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Поки що система фіксує лише перевищення швидкості, але незабаром список її можливостей поповниться – від фіксації дрібних дорожніх порушень до серйозних ДТП.

Локації камер автоматичної фіксації швидкості в Одесі було визначено Департаментом транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху спільно з Головним управлінням Національної поліції на Одещині.

На всіх локаціях, де розміщено камери автоматичної фіксації швидкості, Комунальною установою «СМЕП» встановлені відповідні інформаційно-вказівні дорожні знаки.

Як зазначив заступник Одеського міського голови Сергій Тетюхін, камери встановлені у місцях, де найчастіше трапляються ДТП.

«Ми сподіваємося, що коли порушники знатимуть про існування камер, то суттєво знизиться кількість ДТП на вулицях та перехрестях нашого міста», – зазначив віцемер.

Камери встановлені на таких локаціях: