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    В Одесі працюють камери автоматичної фіксації порушень ПДР

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    В Одесі працюють камери автоматичної фіксації порушень ПДР

    Камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху почали працювати на ключових магістралях Одеси

    3 листопада 2021 року в Одесі запрацювали камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.
    Поки що система фіксує лише перевищення швидкості, але незабаром список її можливостей поповниться – від фіксації дрібних дорожніх порушень до серйозних ДТП.

    Локації камер автоматичної фіксації швидкості в Одесі було визначено Департаментом транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху спільно з Головним управлінням Національної поліції на Одещині.

    На всіх локаціях, де розміщено камери автоматичної фіксації швидкості, Комунальною установою «СМЕП» встановлені відповідні інформаційно-вказівні дорожні знаки.

    Як зазначив заступник Одеського міського голови Сергій Тетюхін, камери встановлені у місцях, де найчастіше трапляються ДТП.

    «Ми сподіваємося, що коли порушники знатимуть про існування камер, то суттєво знизиться кількість ДТП на вулицях та перехрестях нашого міста», – зазначив віцемер.

    Камери встановлені на таких локаціях:

    • Південна дорога, 2 – у бік центру міста,
    • Південна дорога, 39 – у бік селища Котовського,
    • Миколаївська дорога, 205 – у бік селища Котовського,
    • Миколаївська дорога, 287 – у бік селища Котовського,
    • вулиця Семена Палія, 25-А – у бік Південної дороги,
    • вулиця Семена Палія, 80 – у бік вулиці Академіка Заболотного,
    • проспект Добровольського, 123А – у бік вулиці Генерала Бочарова,
    • проспект Небесної Сотні, 4 – у бік вулиці Левітана,
    • проспект Шевченка, 4 – у бік вулиці Семінарської.
    Теги: ДТП дороги Одеса ПДР
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    В Одесі працюють камери автоматичної фіксації порушень ПДР