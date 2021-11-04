В Одесі водій на смерть збив підлітка і втік (відео)

Водій автомобіля Opel скоїв наїзд на молодих людей на пішохідному переході

В результаті аварії загинула 15-річна дівчина

В Одесі ввечері 4 листопада водій збив двох пішоходів і зник з місця ДТП. Один з них – 15-річна дівчина – загинула, а 21-річний хлопець отримав травми. Про це повідомляє Одеське районне управління поліції.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Opel скоїв наїзд на молодих людей на пішохідному переході. З місця ДТП він зник. Для його затримання в місті оголошували план «Перехоплення».

В результаті аварії загинула 15-річна дівчина. Також травми отримав 21-річний хлопець. Його госпіталізували з переломом ноги.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки, керуючих транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Пізніше в поліції повідомили, що оголошений в розшук автомобіль виявлений кинутим на вулиці Луніна. План «Перехоплення» по місту скасували. Пошуки водія тривають.