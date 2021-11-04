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    В Одесі водій на смерть збив підлітка і втік (відео)

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    Водій автомобіля Opel скоїв наїзд на молодих людей на пішохідному переході - В Одесі водій на смерть збив підлітка і втік (відео)
    Водій автомобіля Opel скоїв наїзд на молодих людей на пішохідному переході

    В результаті аварії загинула 15-річна дівчина

    В Одесі ввечері 4 листопада водій збив двох пішоходів і зник з місця ДТП. Один з них – 15-річна дівчина – загинула, а 21-річний хлопець отримав травми. Про це повідомляє Одеське районне управління поліції.

    За даними правоохоронців, водій автомобіля Opel скоїв наїзд на молодих людей на пішохідному переході. З місця ДТП він зник. Для його затримання в місті оголошували план «Перехоплення».

    В результаті аварії загинула 15-річна дівчина. Також травми отримав 21-річний хлопець. Його госпіталізували з переломом ноги.

    На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки, керуючих транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Пізніше в поліції повідомили, що оголошений в розшук автомобіль виявлений кинутим на вулиці Луніна. План «Перехоплення» по місту скасували. Пошуки водія тривають.

    Теги: ДТП Одеса смерть водій автомобіль розшук Opel
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    В Одесі водій на смерть збив підлітка і втік (відео)