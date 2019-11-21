Під Києвом дві молодиці за день обікрали п’ятьох людей



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Правоохоронці доставили зловмисниць до відділку поліції Фото: Нацполіція

Під час затримання жінки вели себе агресивно

Дільничні офіцери поліції Ірпінського відділку викрили двох 23-річних молодиць, які ґрунтовно підозрюються у вчинені п’яти крадіжок мобільних телефонів та особистих речей в регіоні.

17 листопада до поліції надійшло п’ять заяв від потерпілих, серед яких одна неповнолітня дівчина. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У ході розшукових заходів і, зокрема, відпрацювання камер відеоспостереження магазинів та ринків, де були скоєні крадіжки,правоохоронці встановили особи зловмисниць та доставили їх до відділку поліції.

Під час спілкування із поліцейськими, затримані вели себе агресивно, постійно змінювали свої анкетні дані, щоразу вигадуючи нові імена та неіснуючі адреси. Жінки не могли конкретно пояснити, де перебували в момент вчинення правопорушень. Одна з них, раніше вже була судима за вчинення аналогічного злочину.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Тепер зловмисницям загрожує штраф від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років. Міру запобіжного заходу їм обере суд.

Слідчі дії тривають.