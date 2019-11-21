«Ваш син у біді»: у Києві шахрай пограбував пенсіонерку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці оперативно затримали грабіжника Фото: Нацполіція

Шахрай вирвав із рук жінки конверт із грошима в розмірі 20 тис. грн

У Дніпровському районі Києва зловмисник пограбував стареньку жінку під приводом того, що нібито її син потрапив у біду.

82-річна киянка звернулася до чергової частини Дніпровського управління поліції. На вулицю Амвросія Бучми виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що напередодні до жінки зателефонував невідомий та розповів, що її син потребує допомоги, тож необхідні гроші. Зловмисник запропонував потерпілій заплатити значну суму грошей та в зазначений час прийшов до неї додому.

«Коли старенька дістала конверт із готівкою, чоловік вирвав його із рук літньої жінки та втік з місця події. Ми одразу відреагували на повідомлення і за «гарячими» слідами затримали підозрюваного на цій же вулиці. Ним виявися 34-річний безробітний місцевий мешканець», – розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

Під час поверхневої перевірки у грабіжника вилучили 20 тисяч гривень. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 186 Кримінального кодексу України - грабіж. Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

«Наразі ми перевіряємо його на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Києва», – додав Кузьмін.