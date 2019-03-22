Моторошна ДТП на Дорогожичах: слідча комісія встановлює всі обставини



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Очевидці аварії побили водія автобуса Фото: dtp.kiev.ua

У Київпастрансі обіцяють, що винні будуть покарані

Слідча комісія вже встановлює всі обставини та причини жахливої ДТП, яка сталася ввечері 21 березня на перехресті поблизу станції метро «Дорогожичі». Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

«Справа під контролем поліції… Винні відповідатимуть за законом. Співчуваємо постраждалим та сподіваємося на їх швидке одужання», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 березня близько 20:00 біля станції «Дорогожичі» сталася ДТП з постраждалими. Маршрутний автобус №155 на пішохідному переході збив трьох людей.

Одну з постраждалих затягнуло під передню частину автобуса, щоб її дістати очевидці штовхали автобус. Жінку у важкому стані госпіталізували до лікарні. Також травми отримали і інші пішоходи, але вони менш серйозні. Постраждалих госпіталізували в лікарню.

Водія автобуса побили очевидці аварії.

Очевидці стверджують, що водій просто не зупинився і їхав прямо. Однак, є й інша версія, що автобус підрізали і через це він продовжив рух. Також вони відзначили, що всі три жінки сестри.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що аварія на Дорогожичах має бути належним чином розслідувана, а винуватці – покарані.