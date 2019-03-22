Жахлива ДТП на Дорогожичах: автобус збив трьох жінок (відео аварії)



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ДТП на пішохідному переході на Дорогожичах Фото: dtp.kiev.ua

Одну з постраждалих затягнуло під передню частину автобуса, щоб її дістати очевидці штовхали автобус

У четвер, 21 березня, в Києві біля станції «Дорогожичі» сталася ДТП з постраждалими. Маршрутний автобус №155 на пішохідному переході збив трьох людей. Постраждалих госпіталізували в лікарню.

Аварія трапилася близько 20:00.

Одну з постраждалих затягнуло під передню частину автобуса, щоб її дістати очевидці штовхали автобус. Жінку у важкому стані госпіталізували до лікарні. Також травми отримали і інші пішоходи, але вони менш серйозні.

Як повідомляє Інформатор, очевидці стверджують, що водій просто не зупинився і їхав прямо. Однак, є й інша версія, що автобус підрізали і через це він продовжив рух. Також вони відзначили, що всі три жінки сестри.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що аварія на Дорогожичах має бути належним чином розслідувана, а винуватці – покарані.в