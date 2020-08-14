Мультфільми з 350 тисяч квітів: киян запрошують у світ дитинства та яскравих емоцій (фото)



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На Співочому полі представлені персонажі десяти мультфільмів Фото: Київзеленбуд

Квіткова виставка діятиме до 13 вересня

У п’ятницю, 14 серпня, на Співочому полі в Києві відкрито нову квіткову виставку «Мульт-ленд».

«Мульт-ленд» - це майже 350 тисяч квітів, з яких створили мультфільми. Так, для 10 головних історій висадили 300 тисяч, зокрема, різні види бегонії, альтернатери, тагетису, колеусу, агератум, сеткреазію та інші квіти. Ще 50 тисяч сурфіній, петуній та каліброхіа прикрашають центральну алею. Про це повідомляє КО «Київзеленбуд».

«Мультфільми люблять і дорослі, й діти. Вони яскраві, позитивні, добрі. Нам всім потрібні такі емоції. Ідея показати на Співочому полі мультики з’явилася ще навесні. Безпосередньо над створенням виставки почали працювати місяць тому. Спочатку виготовляли металеві конструкції для об’ємних 3D-фігур, підбирали інертні матеріали. Ми використали також деревину, лозу, глину. Більше 200 працівників наших підприємств чаклували над «Мульт-лендом», - розповів в. о. генерального директора КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

Крім того, за традицією на виставці буде чимало активностей, цікавих місць для селфі та відпочинку.

«Ми завжди прагнемо робити наші виставки яскравими та незвичайними. На всій території парку будуть різноманітні фотозони, ми оформили локації для дітей, будуть активні розваги, майстер-класи, зокрема, присвячені Дню Незалежності», - розповів Денис Погорєлко, керівник Grand Event, компанії-оператора Співочого поля.

На Співочому полі на киян та гостей міста чекають відважні Angry Birds, чарівна Білосніжка та 7 гномів, смілий Аладдін з коханою Жасмін та другом Джином, кумедні Посіпаки, дружній Міккі Маус, рибка Немо, турботливий Балу, веселун Луї та заздрісний Шер-хан з Книги «Джунглів», безтурботний Шрек, чарівні феї та красуня Рапунцель.

Як повідомлялося, виставка діятиме з 14 серпня по 13 вересня 2020 року.