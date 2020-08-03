Поринути у дитячий світ: у Києві відкриється справжній «Мульт-ленд»



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Для створення історій «Мульт-ленду» висадять понад 300 тисяч квітів

14 серпня на території Співочого поля в Києві відкриється виставка квітів «Мульт-ленд». Цього разу вона занурить відвідувачів у світ дитячих мрій та героїв відомих мультфільмів. На відвідувачів чекатимуть Angry Birds, Білосніжка та 7 гномів, Аладдін, Жасмін та Джин, Посіпаки, Міккі Маус та його подружка Мінні, герої мультфільму «В пошуках Немо» та Книги «Джунглів», Шрек, чарівні феї із Рапунцель та багато ін.

Для створення історій «Мульт-ленду» в Києві столичні підприємства по утриманню зелених насаджень висадять понад 300 тисяч квітів, серед яких бегонії, альтернатери, тагетес, колеус, агератум, сеткреазія тощо.

«Для створення об’ємних 3D-фігур будуть використані металеві конструкції, дерево та виноградна лоза. Деякі скульптури сягатимуть понад 5 метрів у висоту», - розповідає в. о. генерального директора КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

Крім того, центральна алею парку буде прикрашена 50 тисячами сурфіній, петуній та калібрахоа. За словами організаторів, кожен відвідувач зможе відчути себе дитиною та обрати собі улюбленого персонажа для фото:

«Ми завжди прагнемо робити наші виставки яскравими та незвичайними. Цього разу вирішили поринути у дитинство і відтворити персонажів улюблених мультфільмів. Крім цього, на всій території парку будуть різноманітні фотозони, ми оформимо локації для дітей, будуть активні розваги, майстер-класи, в тому числі, й присвячені Дню Незалежності», - розповідає Денис Погорєлко, керівник Grand Event, компанії-оператора Співочого поля.

Виставка діятиме:14 серпня – 13 вересня 2020 року.

Місце проведення: Співоче поле Печерського ландшафтного парку (вул. Лаврська, 33).

Квиток: дорослий – 100 грн, дитячий – 25 грн. Для дітей до 7 років, пенсіонерів, учасників АТО, інвалідів 1 та 2 групи та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вхід безкоштовний.

Нагадаємо, з 19 червня по 26 липня на території Печерського ландшафтного парку діяла виставка квітів, головними героями якої були мешканці південної півкулі - понад 30 видів тварин, серед яких тигри, леви, носороги тощо.