Мураєва зняли: у Києві з Будинку профспілок демонтували банер із зображенням політика (фото)

На банері було обличчя Мураєва, логотип телеканалу «Наш», власником якого є Мураєв

Поліція попросила прибрати банер, щоб не провокувати конфлікти з активістами

У Києві з Будинку профспілок демонтували банер із зображенням Євгена Мураєва. Про це повідомила активістка Юлія Цепун на сторінці у Facebook.

«Щиросердечно дякую за швидку реакцію Andrii Levus, Мирослав Гай, Петро Кіян та хлопців, що до зняття банера росшавки Мураєва», – зазначається у повідомленні.

За інформацією видання «Бабель», банер зняли на прохання поліції, яка прийшла до Будинку профспілок.

Правоохоронці зазначили, що на розміщення реклами були всі дозвільні документи, але поліція попросила його прибрати, щоб не провокувати конфлікти з активістами.

Нагадаємо, сьогодні активіст Сергій Стерненко повідомив, що у Києві на Будинку профспілок вивісили банер із зображенням Євгена Мураєва. На ньому напис був напис: «Тут наша земля». Також виднівся логотип телеканалу «Наш», який опосередковано належить Мураєву.