У Києві відкривають оновлений фасад згорілого під час Євромайдану Будинку профспілок

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Фото: Facebook Романа Недзельського Будинок профспілок на Майдані Незалежності у Києві

Відбувається демонтаж банера з фасаду будівлі

Сьогодні, 30 травня, на Майдані Незалежності відкриють оновлений фасад Будинку профспілок, який постраждав під час пожежі в будівлі в дні Євромайдану. Про це повідомив глава прес-служби Федерації профспілок України Юрій Работа.

«Демонтаж банера з фасаду Будинку профспілок відбудеться сьогодні о 12:00 і триватиме до вечора. Загальний метраж банера становить близько 5 тис. кв. м. Демонтувати вивіску будуть спеціалізовані бригади, які працюють на висоті. Фасад максимально наближений до того, який був до пожежі. Єдине, що замінено, це облицювальна плитка. Якщо раніше вона була з травертину, який був крихким і осипався, то сьогодні вона замінена на керамо-граніт. Внутрішні роботи в зв'язку з великим обсягом поки тривають», - сказав він в коментарі 44.ua.

Зазначимо, що в будівлі не буде розважальних центрів, кафе та інших закладів. Після реконструкції буде виділена площа для музею Революції гідності.