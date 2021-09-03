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    На столичному Майдані Незалежності невідомі вивісили банер із зображенням Мураєва

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    Євгеній Мураєв неодноразово висловлювався осудливо з приводу подій Євромайдану - На столичному Майдані Незалежності невідомі вивісили банер із зображенням Мураєва
    Євгеній Мураєв неодноразово висловлювався осудливо з приводу подій Євромайдану
    Фото: Сергій Стерненко/Twitter

    На банері видніється напис: «Тут наша земля».

    У Києві на Будинку профспілок вивісили банер із зображенням Євгена Мураєва. Про це повідомив активіст Сергій Стерненко у своєму Twitter-акаунті.

    «Тим часом на Майдані повісили Мураєва», – написав він неоднозначно, додавши відповівідний фотодоказ.

    Банер із Мураєвим тільки вивішують – на фото він ще повністю не розгорнутий. Проте вже видно напис вгорі банера: «Тут наша земля». Також видніється логотип телеканалу «Наш», який опосередковано належить Мураєву.

    Зазначимо, Будинок профспілок був штабом Майдану (під час Помаранчевої революції) та Штабом національного спротиву (під час Революції Гідності). Будинок майже повністю згорів під час подій 18– 20 лютого 2014 року. Тим часом Євгеній Мураєв неодноразово висловлювався осудливо з приводу подій Євромайдану, а телеканал «Наш» постійно підловлювали на тому, що він транслював проросійські наративи та мову ворожнечі.

    До слова, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення звернеться до суду, щоб анулювати ліцензую телеканалу «Наш» через порушення закону.

    Нагадаємо, наприкінці травня на Майдані Незалежності відкрили оновлений фасад Будинку профспілок.

    Також, Міністр культури Ткаченко прокоментував відкриття покерного клубу в Будинку профспілок

    Теги: телебачення Будинок профспілок Євген Мураєв будинок Сергій Стерненко
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    На столичному Майдані Незалежності невідомі вивісили банер із зображенням Мураєва