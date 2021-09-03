Українське суспільство настільки вільне, що поява «дракона» неможлива – Зеленський

Володимир Зеленський відзначив у США фільм «Убити дракона» режисера Марка Захарова

В Україні неможливий авторитарний режим, адже існує сильне громадянське суспільство, яке цього не допустить. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з викладачами та експертним середовищем Стенфордського університету в межах візиту до США, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Відповідаючи на запитання, чи не боїться він, убивши «дракона», стати «драконом», глава держави сказав: «Щодо «вбити дракона», то я президент України два роки. У ваших знайомих (у Росії, – ред.) ситуація складніша, але це – внутрішній вибір вашої країни. А українське громадянське суспільство настільки сильне, вільне й демократичне, що хто б що не хотів, хто б собі що не придумав, «дракону» з'явитися в Україні неможливо. Крила підріжуть».

Зеленський відзначив фільм «Убити дракона» режисера Марка Захарова (радянсько-німецький кінофільм-притча режисера Марка Захарова за мотивами п'єси Євгена Шварца «Дракон», – ред). Президент наголосив, що українці та росіяни мають спільні періоди історії та перемоги, водночас державна політика Російської Федерації відрізняється від української державної політики й спрямована на те, щоб щось забрати, а не дати.

«Ми читали сигнали Російської Федерації – нібито Україна не хоче закінчити війну. Дивно. Війну не ми почали. Ми то із задоволенням хочемо закінчити. Але ми її не починали», – наголосив президент.

До слова, Зеленський на зустрічі з гендиректором Apple запросив розширювати присутність в Україні (фото).

Нагадаємо, раніше президент виступив у Стенфорді.

2 вересня мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою: Зеленський прибув до Каліфорнії.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, чи звучали імена відомих українських олігархів під час візиту президента Володимира Зеленського до США.

Єрмак також сказав, що президент Володимир Зеленський хоче, щоб США долучилися до переговорів у нормандському форматі. Глава держави вважає, що у цьому форматі потрібно обговорювати питання «Північного потоку – 2».

Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години.

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