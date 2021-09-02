Кремль вважає, що Україна і США «дружать проти Росії»
Речник Путіна заявив, що Україна та США «дружать не для себе»
У Москві «жалкують», що українсько-американські відносини будуються, «виходячи не з інтересів самих країн, а з бажання нашкодити РФ». Про це сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє агентство «Тасс».
Оцінюючи зустріч у Вашингтоні президентів України і США, у Кремлі роблять висновок, що мова йшла про українсько-американську дружбу проти Росії.
За словами Пєскова, російська тематика займала велике місце в ході зустрічі, але «в основному зі знаком мінус».
«Тобто вони дружать не для себе, а проти Росії. Це може викликати тільки жаль», – резюмував речник Путіна.
До слова, глава МЗС України підсумував зустріч Зеленського та Байдена: відверта розмова без реверансів.
До слова, США обіцяють санкції проти «Північного потоку – 2» при одній умові.
Раніше Зеленський розповів про враження та деталі зустрічі з Байденом. Також Зеленський зізнався: забув обговорити з Байденом одну тему.
Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.
Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години
Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України. Також Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.
Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.
Зазначимо, 2 вересня мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою: Зеленський прибув до Каліфорнії.