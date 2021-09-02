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    Кремль вважає, що Україна і США «дружать проти Росії»

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    У Кремлі заявили, що російська тематика на зустрічі Бейдена та Зеленського займала велике місце, але &laquo;в основному зі знаком мінус&raquo; - Кремль вважає, що Україна і США «дружать проти Росії»
    У Кремлі заявили, що російська тематика на зустрічі Бейдена та Зеленського займала велике місце, але «в основному зі знаком мінус»
    Фото: АР

    Речник Путіна заявив, що Україна та США «дружать не для себе»

    У Москві «жалкують», що українсько-американські відносини будуються, «виходячи не з інтересів самих країн, а з бажання нашкодити РФ». Про це сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє агентство «Тасс».

    Оцінюючи зустріч у Вашингтоні президентів України і США, у Кремлі роблять висновок, що мова йшла про українсько-американську дружбу проти Росії.

    За словами Пєскова, російська тематика займала велике місце в ході зустрічі, але «в основному зі знаком мінус».

    «Тобто вони дружать не для себе, а проти Росії. Це може викликати тільки жаль», – резюмував речник Путіна.

    До слова, глава МЗС України підсумував зустріч Зеленського та Байдена: відверта розмова без реверансів.

    До слова, США обіцяють санкції проти «Північного потоку – 2» при одній умові.

    Раніше Зеленський розповів про враження та деталі зустрічі з Байденом. Також Зеленський зізнався: забув обговорити з Байденом одну тему.

    Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

    Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години

    Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України. Також Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

    Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.

    Зазначимо, 2 вересня мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою: Зеленський прибув до Каліфорнії.

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    Теги: Росія США Джозеф Байден політика Володимир Зеленський Україна прессекретар
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    Кремль вважає, що Україна і США «дружать проти Росії»