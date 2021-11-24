  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Музей Ханенків отримає землю під міжнародний мистецький простір

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З 1919 року Музей Ханенків презентує найвеличніші мистецькі колекції - Музей Ханенків отримає землю під міжнародний мистецький простір
    З 1919 року Музей Ханенків презентує найвеличніші мистецькі колекції
    фото: Київрада

    Київрада надасть музею земельну ділянку в постійне користування для реконструкції нежитлової будівлі

    Національному музею імені Богдана та Варвари Ханенків буде надано в постійне користування земельну ділянку для створення міжнародного мистецького простору. Такий проєкт рішення було підтримано 24 листопада на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Про це повідомляє пресслужба Київради.

    Національний музей знаходиться у Шевченківському районі на вулиці Терещенківській, 17-Г.

    За словами депутата Київської міської ради, голови постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайла Терентьєва, музею нададуть земельну ділянку у постійне користування для реконструкції нежитлової будівлі з подальшою експлуатацією та обслуговуванням будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування.

    «Після того, як Київська міська рада підтримає передачу земельної ділянки, музей розпочне реконструкцію будинку, який зараз перебуває у зовсім занедбаному стані, та перетворить його на ще один мистецький осередок, який зможе приймати киян, а також міжнародних та внутрішніх туристів. Національний музей імені Богдана та Варвари Ханенків – це гордість та скарб нашої країни, який даруватиме ще більше натхнення та захоплення неймовірними витворами світових митців», – зазначив Терентьєв.

    Депутат додав, що з 1919 року Музей Ханенків презентує найвеличніші в Україні мистецькі колекції Європи, Азії та Давнього світу та розташований у двох будівлях – унікальному особняку Ханенків та будівлі, яка до створення музею належала родині Сахновських.

    До слова, Мала академія наук України та Музей Ханенків започаткували спільний проєкт вивчення школярами математики у стінах музею.

    Нещодавно в Києві відбулася онлайн-презентація та відкриття віртуальної 3D-експозиції «Іван Гончар. Збирач» Музею Івана Гончара.

    Теги: Київ Київрада земля музей реконструкція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Музей Ханенків отримає землю під міжнародний мистецький простір