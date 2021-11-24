Музей Ханенків отримає землю під міжнародний мистецький простір

Київрада надасть музею земельну ділянку в постійне користування для реконструкції нежитлової будівлі

Національному музею імені Богдана та Варвари Ханенків буде надано в постійне користування земельну ділянку для створення міжнародного мистецького простору. Такий проєкт рішення було підтримано 24 листопада на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Національний музей знаходиться у Шевченківському районі на вулиці Терещенківській, 17-Г.

За словами депутата Київської міської ради, голови постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайла Терентьєва, музею нададуть земельну ділянку у постійне користування для реконструкції нежитлової будівлі з подальшою експлуатацією та обслуговуванням будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування.

«Після того, як Київська міська рада підтримає передачу земельної ділянки, музей розпочне реконструкцію будинку, який зараз перебуває у зовсім занедбаному стані, та перетворить його на ще один мистецький осередок, який зможе приймати киян, а також міжнародних та внутрішніх туристів. Національний музей імені Богдана та Варвари Ханенків – це гордість та скарб нашої країни, який даруватиме ще більше натхнення та захоплення неймовірними витворами світових митців», – зазначив Терентьєв.

Депутат додав, що з 1919 року Музей Ханенків презентує найвеличніші в Україні мистецькі колекції Європи, Азії та Давнього світу та розташований у двох будівлях – унікальному особняку Ханенків та будівлі, яка до створення музею належала родині Сахновських.

До слова, Мала академія наук України та Музей Ханенків започаткували спільний проєкт вивчення школярами математики у стінах музею.

Нещодавно в Києві відбулася онлайн-презентація та відкриття віртуальної 3D-експозиції «Іван Гончар. Збирач» Музею Івана Гончара.