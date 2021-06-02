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    Урок математики в музеї. В Києві започаткували цікавий проєкт (фото)

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    Урок з математики в оточенні витворів мистецтва - Урок математики в музеї. В Києві започаткували цікавий проєкт (фото)
    Урок з математики в оточенні витворів мистецтва
    Фото: Катерина Терлецька/Facebook

    Уроки математики серед мистецьких творів набагато цікавіші, ніж у стінах школи

    Мала академія наук України та Музей Ханенків започаткували спільний проєкт вивчення школярами математики у стінах музею. Про це повідомила завідувачка лабораторії прикладної математики НЦ Малої академії наук України Катерина Терлецька на своїй сторінці у Facebook.

    «Урок математики в музеї! Тут все «як положено» на уроці – вивчали що таке радіус, діаметр, хорда, сектор, дотична, січна... Потім намагалися позмагатися за титул «кращих живописців Італії» аби отримати замовлення від Папи на фрески та картини собору Святого Петра в Римі. Для цього малювали кола від руки та хотіли перевершити «ідеальне коло Джотто», а далі дізнавалися про виготовлення віконних віражів, оптимальне пакування куль та кіл, одним словом – суцільна математика... навіть задачі та домашнє завдання», – розповіла Терлецька.

    Такий цікавий урок прошов серед чарівної колекції Музею Ханенків.

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    Урок математики в музеї. В Києві започаткували цікавий проєкт (фото)
    Урок математики в музеї. В Києві започаткували цікавий проєкт (фото)
    Урок математики в музеї. В Києві започаткували цікавий проєкт (фото)
    Урок математики в музеї. В Києві започаткували цікавий проєкт (фото)
    Урок математики в музеї. В Києві започаткували цікавий проєкт (фото)
    Урок математики в музеї. В Києві започаткували цікавий проєкт (фото)
    Фото: Катерина Терлецька/Facebook

    Спільний проєкт Малої академії наук України та Музею Ханенків запрацює для шкіл Києва вже з вересня.

    Теги: Київ діти школа музей наука
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    Урок математики в музеї. В Києві започаткували цікавий проєкт (фото)