Музей на Поштовій: Розкопки знову підтопило (відео)



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Підтоплення досить значне

У Києві знову підтопило місце розкопок на Поштовій площі. Про це заявила краєзнавець Анабелла Моріна.

За її словами, вранці у неділю працівники комунального підприємства відкачували воду в підземеллі Поштової площі.

«Залило розкопки більше, ніж при прориві магістральної труби водопроводу. Настільки сильно заливало минулої осені. Зараз до води, яка тече по землі, додалися струмки, що стікають по стінах - в тому місці, де вода вже знайшла прохід при аварії», - написала вона у Facebook.

Моріна додала, що система водовідведення на місці розкопок запускається вручну після підтоплення.

Нагадаємо, активісти групи «Музей на Поштовій площі» заявили про необхідність розірвання договору між Інститутом археології НАН України та замовником будівництва КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» КМДА.

У місці розкопок на Поштовій площі в Києві увімкнуть цілодобові веб-камери, аби охочі могли слідкувати за археологічними дослідженнями.

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