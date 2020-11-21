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    Думки вголос

    Де був Володимир Зеленський в часи Революції Гідності?

    • Леонід Ємець

      Народний депутат 7 і 8 скликань

    • Розсилка
    Де був Володимир Зеленський в часи Революції Гідності?

    Бився на барикадах? Підвозив дрова? Готував бутерброди?

    Володимир Зеленський пафосно розмірковує з Феофанійських палат про Революцію Гідності.

    Поливає брудом політиків які там були.

    Обіцяє втілити гасла Майдану.

    От цікаво, а де був сам Володимир в часи Майдану?

    Бився на барикадах? Підвозив дрова? Готував бутерброди?

    Де ти був Володя?

    Джерело: Блог Леоніда Ємця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Революція Гідності Володимир Зеленський
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