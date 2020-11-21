Де був Володимир Зеленський в часи Революції Гідності?
Бився на барикадах? Підвозив дрова? Готував бутерброди?
Володимир Зеленський пафосно розмірковує з Феофанійських палат про Революцію Гідності.
Поливає брудом політиків які там були.
Обіцяє втілити гасла Майдану.
От цікаво, а де був сам Володимир в часи Майдану?
Бився на барикадах? Підвозив дрова? Готував бутерброди?
Де ти був Володя?
Джерело: Блог Леоніда Ємця
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