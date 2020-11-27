Директор музею Революції Гідності розповів про допит у Нацполіції

Пошивайло пояснив ситуацію щодо будівництва меморіального комплексу

Директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло вважає, що слідство щодо будівництва Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні ведеться об'єктивно.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Складається загальне враження, що ведеться об'єктивне розслідування. Слідчі управління Нацполіції намагаються з'ясувати деталі», – зазначив Пошивайло.

За його словами, під час допиту він пояснив ситуацію щодо будівництва меморіального комплексу, зокрема чому музей займався цим питанням, чому меморіал й досі не побудований та куди були витрачені кошти. «Меморіал мав би бути побудований після завершення слідчих дій. Оскільки слідчі дії відтерміновувалися через низку причин, тому і меморіал не був побудований», – пояснив Пошивайло. Він зауважив, що саме ці пояснення надав слідчому під час допиту.

За словами директора, проблема, яка виникла з будівництвом музею є комплексною і пов'язаною з багатьма причинами.

«Ще раз підкреслюю, що я з'явився на допит з власною ініціативою, бо музей протистоїть спробам дискредитації самого музею, а з музеєм і Революції Гідності, тому ми зацікавлені, як ніхто, в повному і об'єктивному проведенні слідчих дій і з'ясуванню причин, чому ж меморіал досі не побудований», – заявив Пошивайло.

Як відомо, Пошивайло прийшов на допит до слідчого управління Нацполіції у Києві 27 листопада.

Нагадаємо, 23 листопада в Національний музей Революції Гідності знову навідалися правоохоронці

Як відомо, 19 листопада директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло повідомив, що силовики проводили обшуки в приміщеннях музею та вилучали документацію.

Правоохоронці заявили, що підозрюють посадовців меморіального комплексу у розкраданні коштів. Слідчі дії відбувались у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 ( Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У СБУ заявили, що обшуки в музеї проводились через підозри посадовців у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта цього меморіального комплексу. У прокуратурі Києва теж припустили розкрадання коштів, виділених на музей.

Міністерство культури та інформполітики висловило здивування обшуками у музеї Революції Гідності.

П'ятий президент Петро Порошенко розкритикував обшуки у Музеї Революції Гідності. На думку Порошенка, обшуки є виявом фобій влади.

Як відомо, 21 листопада Україна відзначала День Гідності та Свободи.