Стартувало голосування за ескіз муралу на ЧАЕС: 24 вражаючих проекти



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Валерій Коршунов - «Погляд у майбутнє» Фото: Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»

Результати конкурсу оголосять 31 травня

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» оприлюднило 24 ескізи муралів, один із яких втілять на ЧАЕС.

Про це повідомляється на сторінці ЧАЕС у Facebook.

«За умовами конкурсу на найкращий ескіз майбутнього муралу на Чорнобильській АЕС, ми публікуємо роботи, які були надіслані нам протягом останнього місяця. Дивіться та голосуйте за малюнок, який сподобався вам найбільше! Ваші голоси (реакція «Подобається» чи будь-яка інша) дадуть додаткові бали учасникам, чим наблизять їх до перемоги у конкурсі», - йдеться в повідомленні.

Результати голосування та конкурсу в цілому будуть оприлюднені 31 травня.

З описами поданих проекті можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, конкурс на найкращий ескізний проект для створення муралу на ЧАЕС стартував 3 квітня. Проекти приймалися до 3 травня.

Завданням конкурсу є розроблення проекту муралу розміром 18,5 х 57,9 м, до якого входять кольоровий ескіз, назва проекту, концепція та короткий опис.

Кількість робіт від одного учасника необмежена. На переможця чекає ексклюзивна дводенна персональна екскурсія на Чорнобильську АЕС і в місто Прип'ять, а також грошовий приз.

Мурал розмістять на східній стіні машинного залу, яка виходить на офісні приміщення ЧАЕС. Його щодня бачитиме приблизно тисяча працівників і відвідувачів станції.