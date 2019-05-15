У Києві з’явиться мурал із Петлюрою (фото)



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Мурал з Петлюрою буде на будинку на вул. Зої Космодем'янської Фото: Kailas-V

Ескіз виконано на основі картини художника Артура Орленова

На одному з будинків у Києві з’явиться мурал із зображенням глави Директорії Української Народної Республіки, головного отамана військ і флоту УНР Симони Петлюри. Над проектом працює компанія Kailas-V, яка займається художнім оформленням фасадів будівель.

Як повідомляється на сторінці компанії у Facebook, портрет Петлюри буде виконаний на основі картини художника Артура Орленова.

Мурал буде виконано на будинку за адресою: вул. Зої Космодем'янської, 14/18.

Нагадаємо, 21 січня 2019 року у Києві відкрили меморіальний барельєф Петлюрі. Він розміщений за адресою вул. Симона Петлюри, 2/4 на розі з бульваром Тараса Шевченка.