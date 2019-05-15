  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві з’явиться мурал із Петлюрою (фото)

    • Розсилка
    Мурал з Петлюрою буде на будинку на вул. Зої Космодем'янської - У Києві з’явиться мурал із Петлюрою (фото)
    Мурал з Петлюрою буде на будинку на вул. Зої Космодем'янської
    Фото: Kailas-V

    Ескіз виконано на основі картини художника Артура Орленова

    На одному з будинків у Києві з’явиться мурал із зображенням глави Директорії Української Народної Республіки, головного отамана військ і флоту УНР Симони Петлюри. Над проектом працює компанія Kailas-V, яка займається художнім оформленням фасадів будівель.

    Як повідомляється на сторінці компанії у Facebook, портрет Петлюри буде виконаний на основі картини художника Артура Орленова.

    Читайте також

    Мурал буде виконано на будинку за адресою: вул. Зої Космодем'янської, 14/18.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Києві з’явиться мурал із Петлюрою (фото)
    У Києві з’явиться мурал із Петлюрою (фото)
    У Києві з’явиться мурал із Петлюрою (фото)
    У Києві з’явиться мурал із Петлюрою (фото)
    Фото: Kailas-V

    Нагадаємо, 21 січня 2019 року у Києві відкрили меморіальний барельєф Петлюрі. Він розміщений за адресою вул. Симона Петлюри, 2/4 на розі з бульваром Тараса Шевченка.

    Читайте також
    Київ мурал УНР мистецтво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ