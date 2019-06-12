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    Новини

    На будівництві під Києвом загинув робітник

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    На місці трагедії працюють поліцейські - На будівництві під Києвом загинув робітник
    На місці трагедії працюють поліцейські
    Фото: Погляд

    Правоохоронці з'ясовують обставини загибелі чоловіка

    На будівництві житлового комплексу «Чехов парк» в Ірпені (вул. Чехова, 27) знайшли мертвого чоловіка. Про це ІА «Погляд» стало відомо з власних джерел.

    На місці перебувають оперативники, з’ясовують обставини події. Робітники, розмовляючи між собою, зазначили, що загиблий — будівельник, але на камеру підтвердити інформацію відмовились.

    В Ірпінському відділку поліції повідомили, що прокоментують цю надзвичайну подію пізніше.

    Як відомо, «Чехов парк» зводить забудовник Антон Мирончук, який є бізнес-партнером колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка.

    Як повідомлялося, 10 червня на вулиці Василя Тютюнника, 28 у Києві стався нещасний випадок: троє чоловіків впали з будівельного риштування.

    За попередньою інформацією, троє чоловіків-будівельників проводили заміри на зовнішній стороні висотного будинку. Вони стояли на лісах. У якийсь момент конструкція почала падати. Двох постраждалих госпіталізували. 

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