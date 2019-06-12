На будівництві під Києвом загинув робітник



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На місці трагедії працюють поліцейські Фото: Погляд

Правоохоронці з'ясовують обставини загибелі чоловіка

На будівництві житлового комплексу «Чехов парк» в Ірпені (вул. Чехова, 27) знайшли мертвого чоловіка. Про це ІА «Погляд» стало відомо з власних джерел.

На місці перебувають оперативники, з’ясовують обставини події. Робітники, розмовляючи між собою, зазначили, що загиблий — будівельник, але на камеру підтвердити інформацію відмовились.

В Ірпінському відділку поліції повідомили, що прокоментують цю надзвичайну подію пізніше.

Як відомо, «Чехов парк» зводить забудовник Антон Мирончук, який є бізнес-партнером колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка.

Як повідомлялося, 10 червня на вулиці Василя Тютюнника, 28 у Києві стався нещасний випадок: троє чоловіків впали з будівельного риштування.

За попередньою інформацією, троє чоловіків-будівельників проводили заміри на зовнішній стороні висотного будинку. Вони стояли на лісах. У якийсь момент конструкція почала падати. Двох постраждалих госпіталізували.