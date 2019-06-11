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    Новини

    На будівництві у Києві впали з висоти троє робітників (фото, відео)

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    Будівельне риштування впало разом із чоловіками - На будівництві у Києві впали з висоти троє робітників (фото, відео)
    Будівельне риштування впало разом із чоловіками
    Фото: Інформатор

    Двох постраждалих госпіталізували в лікарню

    У понеділок, 10 червня, на вулиці Василя Тютюнника, 28 у Києві стався нещасний випадок троє чоловіків впали з будівельного риштування.

    Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, троє чоловіків-будівельників проводили заміри на зовнішній стороні висотного будинку. Вони стояли на лісах. У якийсь момент конструкція почала падати.

    Як розповіли представники будівельників, чоловіки перебували на рівні другого поверху. Що саме стало причиною інциденту - з'ясовуватимуть правоохоронці.

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    Двох постраждалих госпіталізували. Вони обоє перебували в свідомості, але один з них отримав досить серйозні травми.

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    На будівництві у Києві впали з висоти троє робітників (фото, відео)
    На будівництві у Києві впали з висоти троє робітників (фото, відео)
    На будівництві у Києві впали з висоти троє робітників (фото, відео)
    На будівництві у Києві впали з висоти троє робітників (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.

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