На будівництві у Києві впали з висоти троє робітників (фото, відео)



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Будівельне риштування впало разом із чоловіками Фото: Інформатор

Двох постраждалих госпіталізували в лікарню

У понеділок, 10 червня, на вулиці Василя Тютюнника, 28 у Києві стався нещасний випадок троє чоловіків впали з будівельного риштування.

Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, троє чоловіків-будівельників проводили заміри на зовнішній стороні висотного будинку. Вони стояли на лісах. У якийсь момент конструкція почала падати.

Як розповіли представники будівельників, чоловіки перебували на рівні другого поверху. Що саме стало причиною інциденту - з'ясовуватимуть правоохоронці.

Двох постраждалих госпіталізували. Вони обоє перебували в свідомості, але один з них отримав досить серйозні травми.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.