На бульварі в центрі Києва вандали повиривали світильники (фото)

Ряд світильників на огорожі розбито або вирвано

Вандали дісталися до ліхтарів на вулицях Києва

На бульварі Тараса Шевченка невідомі особи повиривали та побили майже усі світильники.

Про це повідомив блогер і громадський діяч Олександр Барабошко на своїй сторінці у Facebook.

«Бульвар Тараса Шевченка, з усього ряду світильників вціліло лиш парочку», – написав він і продемонстрував фотодокази вандальних дій невідомих.

Як повідомлялося, 22 листопада невідомі пошкодили частину механізму нової автоматизованої громадської вбиральні за адресою вул. Хрещатик, 27.

25 листопада наряд Муніципальної охорони завадив крадіжці бінокля з оглядового майданчика у парку «Володимирська гірка».