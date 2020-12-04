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    Новини

    На бульварі в центрі Києва вандали повиривали світильники (фото)

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    Ряд світильників на огорожі розбито або вирвано - На бульварі в центрі Києва вандали повиривали світильники (фото)
    Ряд світильників на огорожі розбито або вирвано
    Фото: Олександр Барабошко, Facebook

    Вандали дісталися до ліхтарів на вулицях Києва

    На бульварі Тараса Шевченка невідомі особи повиривали та побили майже усі світильники.

    Про це повідомив блогер і громадський діяч Олександр Барабошко на своїй сторінці у Facebook.

    «Бульвар Тараса Шевченка, з усього ряду світильників вціліло лиш парочку», – написав він і продемонстрував фотодокази вандальних дій невідомих.

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    На бульварі в центрі Києва вандали повиривали світильники (фото)
    На бульварі в центрі Києва вандали повиривали світильники (фото)
    На бульварі в центрі Києва вандали повиривали світильники (фото)
    На бульварі в центрі Києва вандали повиривали світильники (фото)
    На бульварі в центрі Києва вандали повиривали світильники (фото)
    Фото: Олександр Барабошко, Facebook

    Як повідомлялося, 22 листопада невідомі пошкодили частину механізму нової автоматизованої громадської вбиральні за адресою вул. Хрещатик, 27.

    25 листопада наряд Муніципальної охорони завадив крадіжці бінокля з оглядового майданчика у парку «Володимирська гірка».

    Теги: Київ кримінал вандалізм злочин
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