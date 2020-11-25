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    Невідомі намагалися викрасти бінокль на Володимирській гірці

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    Зловмисники зняли бінокль із кріплення - Невідомі намагалися викрасти бінокль на Володимирській гірці
    Зловмисники зняли бінокль із кріплення
    Фото: Муніципальна варта Києва

    Охоронцям не вдалося затримали зловмисників

    Сьогодні, 25 листопада, наряд Муніципальної охорони завадив крадіжці бінокля з оглядового майданчика у парку «Володимирська гірка».

    Про це повідомляється на сторінці Муніципальної варти Києва у Facebook.

    Це сталося близько 5 години ранку.

    «Зловмисників, на жаль, затримати не вдалося. Побачивши Муніципалів, вони втекли. Бінокль залишився на місці, знятий з кріплення», - розповіли охоронці.

    Як повідомлялося, 22 листопада невідомі пошкодили частину механізму нової автоматизованої громадської вбиральні за адресою вул. Хрещатик, 27.

    До слова, столичні парки страждають від вандалів: відбувається крадіжка зелених насаджень, ґрунту.

    У ніч на 2 листопада невідомі пошкодили фігури квіткових казкових героїв у парку «Перемога» в Дніпровському районі Києва.

    Як відомо, у Києві останнім часом почастішали випадку вандалізму.

    Київрада звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із пропозицією посилити відповідальність за пошкодження майна. 


    Теги: Київ кримінал вандалізм парк
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