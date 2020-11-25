Невідомі намагалися викрасти бінокль на Володимирській гірці

Охоронцям не вдалося затримали зловмисників

Сьогодні, 25 листопада, наряд Муніципальної охорони завадив крадіжці бінокля з оглядового майданчика у парку «Володимирська гірка».

Про це повідомляється на сторінці Муніципальної варти Києва у Facebook.

Це сталося близько 5 години ранку.

«Зловмисників, на жаль, затримати не вдалося. Побачивши Муніципалів, вони втекли. Бінокль залишився на місці, знятий з кріплення», - розповіли охоронці.

Як повідомлялося, 22 листопада невідомі пошкодили частину механізму нової автоматизованої громадської вбиральні за адресою вул. Хрещатик, 27.

До слова, столичні парки страждають від вандалів: відбувається крадіжка зелених насаджень, ґрунту.

У ніч на 2 листопада невідомі пошкодили фігури квіткових казкових героїв у парку «Перемога» в Дніпровському районі Києва.

Як відомо, у Києві останнім часом почастішали випадку вандалізму.

Київрада звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із пропозицією посилити відповідальність за пошкодження майна.



