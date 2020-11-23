Вандали зламали автоматизовану вбиральню на Хрещатику (фото)

Через вандальні дії невідомих стався збій у роботі вбиральні на вул. Хрещатик, 27

Вандали заблокували механізм промивки унітазу пластиковою пляшкою

У неділю, 22 листопада, невідомі пошкодили частину механізму нової автоматизованої громадської вбиральні за адресою вул. Хрещатик, 27.

Вандали заблокували механізм промивки унітазу пластиковою пляшкою. Внаслідок таких дій несвідомих громадян стався збій в роботі громадської вбиральні. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київводфонд».

«Заблокований механізм провернувся на валах і змістилися датчики виявлення положення, через що одна деталь наїхала на іншу. В результаті цього довелося розбирати більшу частину механізму, щоб дістатися кріплення датчиків», – повідомили фахівці з ремонту автоматизованих туалетів.

Наразі технічно-ремонтною бригадою роботу механізму відновлено. Туалет працює.

«Ще раз наголошуємо та просимо, не кидати будь-які предмети до унітазу та використовувати громадські вбиральні лише за призначенням. Будь ласка, будьте свідомими та охайно користуйтеся суспільним майном!» – закликають комунальники.

Нагадаємо, влітку цього року в центрі Києва встановили шість автоматизованих громадських вбиралень.

На початку весни 2020 року у Києві встановили дві нові сучасні модульні вбиральні. Одна з них з’явилася на вулиці Володимирській, біля Золотих Воріт, друга - біля палацу «Україна».

30 липня цього року спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд» за результатами тендера замовило ТОВ «Сервіс Столиця Інновейшн» туалетів на 9,3 млн грн.



