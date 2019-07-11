На дитячому майданчику у Києві молодик порізав дитині руки (фото)
Чоловіку загрожує до семи років ув‘язнення
До поліцейських надійшло повідомлення про те, що на дитячому майданчику на вулиці Олени Теліги хуліганить чоловік. На виклик оперативний черговий негайно направив слідчо-оперативну групу та співробітників карного розшуку.
Як повідомляє пресслужба поліції Києва, на місці події правоохоронці встановили, що чоловік із явними ознаками алкогольного сп'яніння ножем порізав хлопчику пальці на руках і побив молодика, який заступився за дитину.
Правопорушника затримали на місці скоєння злочину у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 24-річний киянин, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв. Правоохоронці вилучили у нього ніж, який направили на експертизу.
За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
На час слідства чоловік за рішенням суду перебуватиме під нічним домашнім арештом.