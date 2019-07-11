На дитячому майданчику у Києві молодик порізав дитині руки (фото)



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Поліція вилучила у зловмисника ніж і направила на експертизу Фото: Нацполіція

Чоловіку загрожує до семи років ув‘язнення

До поліцейських надійшло повідомлення про те, що на дитячому майданчику на вулиці Олени Теліги хуліганить чоловік. На виклик оперативний черговий негайно направив слідчо-оперативну групу та співробітників карного розшуку.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, на місці події правоохоронці встановили, що чоловік із явними ознаками алкогольного сп'яніння ножем порізав хлопчику пальці на руках і побив молодика, який заступився за дитину.

Правопорушника затримали на місці скоєння злочину у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 24-річний киянин, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв. Правоохоронці вилучили у нього ніж, який направили на експертизу.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

На час слідства чоловік за рішенням суду перебуватиме під нічним домашнім арештом.