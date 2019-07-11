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    На дитячому майданчику у Києві молодик порізав дитині руки (фото)

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    Поліція вилучила у зловмисника ніж і направила на&nbsp;експертизу - На дитячому майданчику у Києві молодик порізав дитині руки (фото)
    Поліція вилучила у зловмисника ніж і направила на експертизу
    Фото: Нацполіція

    Чоловіку загрожує до семи років ув‘язнення

    До поліцейських надійшло повідомлення про те, що на дитячому майданчику на вулиці Олени Теліги хуліганить чоловік. На виклик оперативний черговий негайно направив слідчо-оперативну групу та співробітників карного розшуку.

    Як повідомляє пресслужба поліції Києва, на місці події правоохоронці встановили, що чоловік із явними ознаками алкогольного сп'яніння ножем порізав хлопчику пальці на руках і побив молодика, який заступився за дитину.

    Правопорушника затримали на місці скоєння злочину у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 24-річний киянин, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв. Правоохоронці вилучили у нього ніж, який направили на експертизу.

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    На дитячому майданчику у Києві молодик порізав дитині руки (фото)
    На дитячому майданчику у Києві молодик порізав дитині руки (фото)

    За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

    На час слідства чоловік за рішенням суду перебуватиме під нічним домашнім арештом.

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