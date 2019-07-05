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    Під Києвом прикрили наливайку, де продавали сурогат дітям (фото)

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    Представники Нацкорпусу викликали в кафе поліцію - Під Києвом прикрили наливайку, де продавали сурогат дітям (фото)
    Представники Нацкорпусу викликали в кафе поліцію
    Фото: Олекса Бик, Facebook

    У кафе у Вишневому торгували сурогатним алкоголем

    У місті Вишневе Києво-Святошинського району представники Національного корпусу Олексій Бик та Ігор Бердніков викрили кафе, в якому продавали сурогатний алкоголь неповнолітнім. Про це ветеран Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», автор та виконавець сучасної української пісні Олексій Бик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Вишневе. Наливайка з романтичною назвою «Постой, паравоз». Тут продають сурогатний алкоголь неповнолітнім. Ми здійснили контрольну закупку... Викликали поліцію, складаємо протоколи», - написав він.

    Як повідомив пізніше керівник Києво-Святошинського осередку Нацкорпусу Ігор Бердніков, за результатами перевірки кафе позбавлено ліцензії.

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    Крім того, було подано заяву до Державної фіскальної служби про торгівлю неліцензованим алкоголем і відсутність касового апарату.

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    Під Києвом прикрили наливайку, де продавали сурогат дітям (фото)
    Під Києвом прикрили наливайку, де продавали сурогат дітям (фото)
    Під Києвом прикрили наливайку, де продавали сурогат дітям (фото)
    Під Києвом прикрили наливайку, де продавали сурогат дітям (фото)
    Фото: Олекса Бик, Facebook

    До слова, у Києві прибирають незаконні тимчасові споруди, в яких, зокрема, торгують алкогольними напоями. Так, на вул. Алма-Атинській, 37 прибрали наливайку з прибудовою, а на Заболотного, 20-а – самовільно встановлений майданчик-прибудову, де теж напої розпивали.

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    Національна поліція України діти торгівля алкоголь Київщина Національний корпус
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