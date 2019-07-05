Під Києвом прикрили наливайку, де продавали сурогат дітям (фото)



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Представники Нацкорпусу викликали в кафе поліцію Фото: Олекса Бик, Facebook

У кафе у Вишневому торгували сурогатним алкоголем

У місті Вишневе Києво-Святошинського району представники Національного корпусу Олексій Бик та Ігор Бердніков викрили кафе, в якому продавали сурогатний алкоголь неповнолітнім. Про це ветеран Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», автор та виконавець сучасної української пісні Олексій Бик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Вишневе. Наливайка з романтичною назвою «Постой, паравоз». Тут продають сурогатний алкоголь неповнолітнім. Ми здійснили контрольну закупку... Викликали поліцію, складаємо протоколи», - написав він.

Як повідомив пізніше керівник Києво-Святошинського осередку Нацкорпусу Ігор Бердніков, за результатами перевірки кафе позбавлено ліцензії.

Крім того, було подано заяву до Державної фіскальної служби про торгівлю неліцензованим алкоголем і відсутність касового апарату.

До слова, у Києві прибирають незаконні тимчасові споруди, в яких, зокрема, торгують алкогольними напоями. Так, на вул. Алма-Атинській, 37 прибрали наливайку з прибудовою, а на Заболотного, 20-а – самовільно встановлений майданчик-прибудову, де теж напої розпивали.