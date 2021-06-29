На футбольних вболівальників чекає свято в центрі Києва
Матч Україна–Швеція транслюватиметься на великому екрані в центрі Києва
Трансляцію футбольного матчу Україна–Швеція о 22:00 можна подивитися на великому екрані на Спортивній площі, 1 в центрі Києва. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.
Організатори спортивного свята запрошують усіх охочих підтримати збірну України, а також обіцяють активності, смачну їжу та купу емоцій.
Захід починається о 19:00 з трансляції матчу Англія–Німеччина.
Вхід вільний.
Як повідомлялося, на Центральному та Південному залізничних вокзалах Києва встановили монітори, де всі охочі зможуть долучитись до футбольних баталій під час онлайн-трансляції матчу.
29 червня відбудуться останні два матчі 1/8 фіналу «Євро-2020». О 19 годині за київським часом у Лондоні гратимуть Англія і Німеччина. А о 22-й за Києвом у шотландському Глазго зустрінуться дві «синьо-жовті» збірні – України й Швеції.
Повідомлялося, що збірна України в Бухаресті готувалася до матчу 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією.
На тренуваннях стало на одного футболіста менше. Як повідомляє пресслужба УАФ, один гравець залишив розташування команди. Денис Попов через ушкодження литкового м’язу не зможе допомогти синьо-жовтим на цьому турнірі. Відтак тренерський штаб прийняв рішення відпустити захисника до Києва для проходження подальшої реабілітації у своєму клубі.
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