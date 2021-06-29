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    На столичному вокзалі транслюватимуть матч Україна–Швеція

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    Ті, хто подорожує, не пропустить трансляцію футбольного матчу - На столичному вокзалі транслюватимуть матч Україна–Швеція
    Ті, хто подорожує, не пропустить трансляцію футбольного матчу
    Фото: Укрзалізниця

    Н Центральному та Південному залізничних вокзалах Києва встановили монітори для трансляції футбольних баталій

    У вівторок, 29 червня, українці вболіватимуть за свою збірну в матчі 1/8 фіналу Євро-2020, де суперником збірної України стане Швеція.

    Подорожувальники теж зможуть долучитися до свята футболу. «Укрзалізниця» дарує їм таку можливість. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

    Так, на Центральному та Південному залізничних вокзалах Києва встановили монітори, де всі охочі зможуть долучитись до футбольних баталій під час онлайн-трансляції матчу.

    Нагадаємо, 29 червня відбудуться останні два матчі 1/8 фіналу «Євро-2020». О 19 годині за київським часом у Лондоні гратимуть Англія і Німеччина. А о 22-й за Києвом у шотландському Глазго зустрінуться дві «синьо-жовті» збірні – України й Швеції.

    Повідомлялося, що збірна України в Бухаресті готувалася до матчу 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією.

    На тренуваннях стало на одного футболіста менше. Як повідомляє пресслужба УАФ, один гравець залишив розташування команди. Денис Попов через ушкодження литкового м’язу не зможе допомогти синьо-жовтим на цьому турнірі. Відтак тренерський штаб прийняв рішення відпустити захисника до Києва для проходження подальшої реабілітації у своєму клубі.

    Мірча Луческу зробив прогноз на Євро-2020.

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    Теги: Швеція НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ Укрзалізниця вокзал
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    На столичному вокзалі транслюватимуть матч Україна–Швеція