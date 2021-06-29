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    Як Зеленський українських футболістів до матчу готував (фото)

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    Президент особисто привітав з днем народження футболіста Андрія Пятова - Як Зеленський українських футболістів до матчу готував (фото)
    Президент особисто привітав з днем народження футболіста Андрія Пятова
    фото: Володимир Зеленський/Facebook

    Президент Зеленський: «Подзвонив хлопцям з нашої збірної, щоб сказати: ми віримо в них і дуже вболіваємо»

    Президент України Володимир Зеленський вирішив підняти бойовий дух українських футболістів перед матчем Україна-Швеція і особисто зателефонував спортсменами. Про це Зеленський написав на сторінці у Facebook.

    «Мав приємну розмову – подзвонив хлопцям з нашої збірної, щоб сказати: ми віримо в них і дуже вболіваємо».

    Також президент особисто привітав з днем народження футболіста Андрія Пятова. «Привітав з ДН Андрія Пятова. Наші футболісти добре мотивовані й здатні дивувати. Сьогодні на полі з ними буде 40 млн українців», –написав Зеленський.

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    Як Зеленський українських футболістів до матчу готував (фото)
    Як Зеленський українських футболістів до матчу готував (фото)

    Нагадаємо, 29 червня відбудуться останні два матчі 1/8 фіналу «Євро-2020». О 19-й годині за київським часом у Лондоні гратимуть Англія і Німеччина. А о 22-й за Києвом у шотландському Глазго зустрінуться дві «синьо-жовті» збірні – України й Швеції.

    Про те, що Україна вперше в історії вийшла в одну восьму фіналу Чемпіонату Європи з футболу, Євро-2020, стало відомо 23 червня.

    Подивитися матч Україна – Швеція в прямому ефірі можна буде на телеканалах «Україна», «Футбол 1».

    Також матч буде доступний на платформах, які співпрацюють з цими телеканалами, зокрема, на відеосервісах MEGOGO, Oll.tv, Київстар ТБ.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Володимир Зеленський
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    Як Зеленський українських футболістів до матчу готував (фото)