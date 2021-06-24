Де і коли Україна зіграє зі Швецією в 1/8 фіналу Євро

Матч плей-оф команда Андрія Шевченка проведе в Глазго 29 червня

Перший матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи збірна України проведе 29 червня. Суперник – перша команда групи Е команда Швеції. Завдяки її перемозі над Польщею українці і потрапили до плей-оф.

Гра відбудеться на стадіоні «Хемпден Парк» у Глазго (Шотландія). Початок – о 22:00 за київським часом.

Збірна України посіла третє місце в групі C, набравши три очки. З першого місця з цієї групи вийшла збірна Нідерландів (9). Австрія посіла друге місце в групі, набравши шість очок.

Швеція стала лідером в групі E, набравши сім очок. З другого місця з цієї групи вийшла Іспанія (5).

В 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийшли Італія, Уельс, Бельгія, Данія, Швейцарія, Україна, Хорватія, Іспанія, Нідерланди, Австрія, Україна, Англія, Чехія, Франція, Німеччина і Португалія.

Зустрічі плей-оф розпочнуться з 26 червня. У Євро-2020 буде дводенну перерву між груповим етапом і 1/8 фіналу.

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