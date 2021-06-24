  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Де і коли Україна зіграє зі Швецією в 1/8 фіналу Євро

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Де і коли Україна зіграє зі Швецією в 1/8 фіналу Євро

    Матч плей-оф команда Андрія Шевченка проведе в Глазго 29 червня

    Перший матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи збірна України проведе 29 червня. Суперник – перша команда групи Е команда Швеції. Завдяки її перемозі над Польщею українці і потрапили до плей-оф.

    Гра відбудеться на стадіоні «Хемпден Парк» у Глазго (Шотландія). Початок – о 22:00 за київським часом.

    Збірна України посіла третє місце в групі C, набравши три очки. З першого місця з цієї групи вийшла збірна Нідерландів (9). Австрія посіла друге місце в групі, набравши шість очок.

    Швеція стала лідером в групі E, набравши сім очок. З другого місця з цієї групи вийшла Іспанія (5).

    В 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийшли Італія, Уельс, Бельгія, Данія, Швейцарія, Україна, Хорватія, Іспанія, Нідерланди, Австрія, Україна, Англія, Чехія, Франція, Німеччина і Португалія.

    Зустрічі плей-оф розпочнуться з 26 червня. У Євро-2020 буде дводенну перерву між груповим етапом і 1/8 фіналу.

    Усі пари плей-оф

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Де і коли Україна зіграє зі Швецією в 1/8 фіналу Євро