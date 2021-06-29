Швеція – Україна на Євро-2020. Усе цікаве в день матчу

Команда Андрія Шевченка у Глазго зіграє перший в історії матч плей-оф чемпіонату Європи

Збірна України останньою з учасників 1/8 фіналу доводитиме свої претензії на місце в чвертьфіналі. 29 червня у Глазго команда Андрія Шевченка зіграє зі Швецією. Нам відводять роль аутсайдерів. І не тільки в грі плей-оф, а на турнірі взагалі. До розрахунку шансів британці навіть залучили суперсучасний комп'ютер. Він вирахував, що українці залишать турнір вже у найближчий вівторок. Не вказується, щоправда, за якими критеріями проводився аналіз. Якщо за рейтингом, то так, шведи на 18 місці в табелі про ранги ФІФА, Україна – 24-а. Втім, футбол, це не шахи, де комп'ютер знає всі ходи. Тут, як кажуть боксери, думати треба.

Збірна Швеції по-своєму унікальна. Встигла не лише групу на попередньому етапі виграти, а й встановити досягнення. В стартовому матчі, з Іспанією, вони володіли м'ячем усього 19 відсотків часу. І при цьому досягли нічиєї. Взагалі на першому етапі чемпіонату скандинавська команда єдина, хто зміг вийти до плей-оф, при цьому в жодному матчі не володіючи територіальною перевагою. В переможних зустрічах зі Словаччиною і Польщею відсоток володіння шведами м'ячем дорівнює, відповідно, 43-м і 40-а.

У такому ключі раніше грала й збірна України. Пояснення вибору тактики просте. Від оборони діють команди, у яких гравці мають проблеми з технічним арсеналом. Свого часу наші футболісти в такому ключі діяли ще за Валерія Лобановського. Подібна манера гри, як правило, діє в конкретних матчах, і в стадії плей-оф може бути ефективною. Проте вона відбирає дуже багато фізичних сил. Шведська команда, між тим, є найстарішою на турнірі. Її середній вік складає 29,2 роки. І це за відсутності Златана Ібрагімовіча. Тому шведи приречені грати проти збірної України від оборони. Тим більше, що Андрій Шевченко вимагає від футболістів тотального контролю над м'ячем. І в матчі зі Швецією винятків, скоріше за все, не буде. Тут постає питання нейтралізація в контргрі лівого півзахисника "Лейпцига" Еміля Форсберга. Він забив майже усі голи шведів на Євро. І переважає українських візаві - Караваєва чи Ярмоленка - в швидкості.

Протиотруту на Форсберга Шевченко знайде. Інша річ, як долати насичений захист шведів. Потрібен технічний форвард, який ще й уміє грати головою. Яремчук і Бєсєдін на цю роль підходять наполовину. Майстерних гравців доведеться підтягувати з глибини. Є в нас, крім згадуваного вище дуету умільці, які можуть обіграти візаві на квадратному метрі. Це й Шапаренко, Циганков, Марлос, Зінченко.

Матч Україна–Швеція: де і коли дивитися 1/8 фіналу

Маліновський може влучно пробити, а Сидорчук чи Степаненко зіграти на підборі.

По підбору гравців суперники приблизно рівні. У шведів більше легіонерів, зате й другосортних серед них вистачає. Порівнювати, наприклад, динамівців і "гірників" з футболістами "Краснодара" чи «Вердера» зайвий клопіт. Були б вони кращі, грали б як наші, в Лізі чемпіонів.

Залишається порівняти основний чинник – мотивацію. Вона рівна, і кожен з тих, хто вийде на поле, прагне увійти в історію. Різниця в тому, що шведи за перемогу в групі свою порцію схвальних відгуків вже отримали, а українці - ні.