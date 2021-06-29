  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Матч Україна–Швеція: де і коли дивитися 1/8 фіналу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Матч Україна–Швеція: де і коли дивитися 1/8 фіналу
    Фото: football24.ua

    Подивитися матч Україна – Швеція в прямому ефірі можна буде на телеканалах «Україна», «Футбол 1»

    29 червня відбудуться останні два матчі 1/8 фіналу «Євро-2020». О 19-й годині за київським часом у Лондоні гратимуть Англія і Німеччина. А о 22-й за Києвом у шотландському Глазго зустрінуться дві «синьо-жовті» збірні – України й Швеції.

    Про те, що Україна вперше в історії вийшла в одну восьму фіналу Чемпіонату Європи з футболу, Євро-2020, стало відомо 23 червня.

    Подивитися матч Україна – Швеція в прямому ефірі можна буде на телеканалах «Україна», «Футбол 1».

    Також матч буде доступний на платформах, які співпрацюють з цими телеканалами, зокрема, на відеосервісах MEGOGO, Oll.tv, Київстар ТБ.

    Нагадаємо, збірна України продовжує в Бухаресті підготовку до матчу 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією.

    На тренуваннях стало на одного футболіста менше. Як повідомляє пресслужба УАФ, один гравець залишив розташування команди. Денис Попов через ушкодження литкового м’язу не зможе допомогти синьо-жовтим на цьому турнірі. Відтак тренерський штаб прийняв рішення відпустити захисника до Києва для проходження подальшої реабілітації у своєму клубі.

    Олександр Зубков, який раніше виконував вправи у тренажерній залі та басейні, приступив до іншої індивідуальної бігової роботи на полі. Водночас Олександр продовжує курс фізіотерапії, необхідний для повноцінного відновлення після ушкодження.

    Збірна України на матч у Глазго вилетить з Бухареста 28 червня. Гра зі Швецією розпочнеться 29 червня о 22:00.

    Теги: Швеція НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Матч Україна–Швеція: де і коли дивитися 1/8 фіналу