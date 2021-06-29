Матч Україна–Швеція: де і коли дивитися 1/8 фіналу

Подивитися матч Україна – Швеція в прямому ефірі можна буде на телеканалах «Україна», «Футбол 1»

29 червня відбудуться останні два матчі 1/8 фіналу «Євро-2020». О 19-й годині за київським часом у Лондоні гратимуть Англія і Німеччина. А о 22-й за Києвом у шотландському Глазго зустрінуться дві «синьо-жовті» збірні – України й Швеції.

Про те, що Україна вперше в історії вийшла в одну восьму фіналу Чемпіонату Європи з футболу, Євро-2020, стало відомо 23 червня.

Подивитися матч Україна – Швеція в прямому ефірі можна буде на телеканалах «Україна», «Футбол 1».

Також матч буде доступний на платформах, які співпрацюють з цими телеканалами, зокрема, на відеосервісах MEGOGO, Oll.tv, Київстар ТБ.

Нагадаємо, збірна України продовжує в Бухаресті підготовку до матчу 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією.

На тренуваннях стало на одного футболіста менше. Як повідомляє пресслужба УАФ, один гравець залишив розташування команди. Денис Попов через ушкодження литкового м’язу не зможе допомогти синьо-жовтим на цьому турнірі. Відтак тренерський штаб прийняв рішення відпустити захисника до Києва для проходження подальшої реабілітації у своєму клубі.

Олександр Зубков, який раніше виконував вправи у тренажерній залі та басейні, приступив до іншої індивідуальної бігової роботи на полі. Водночас Олександр продовжує курс фізіотерапії, необхідний для повноцінного відновлення після ушкодження.

Збірна України на матч у Глазго вилетить з Бухареста 28 червня. Гра зі Швецією розпочнеться 29 червня о 22:00.