Луческу зробив прогноз на Євро-2020

Головний тренер «Динамо» вважає, що чемпіонат континенту виграє збірна Італії

Мірча Луческу, головний тренер «Динамо», назвав фаворита Євро-2020. На думку румунського фахівця, чемпіонат виграє збірна Італії.

«Хто виграє Євро-2020? Я думаю, що Італія переможе, і я кажу це не тільки через мій зв'язок з цією країною. Підопічні Роберто Манчіні вразили мене найбільше. Вони показали найбільш злагоджену командну гру на турнірі. Їх тренер заслуговує оплесків. Я також заінтригований тим, що може показати Німеччина» – наводить слова Луческу Calcio Atalanta.

Сьогодні, 29 червня, стануть відомі всі чвертьфіналісти чемпіонату Європи. Збірна України проведе останній матч 1/8 фіналу проти Швеції. Початок матчу – о 22:00.

Тримає руку на футбольному пульсі й президент Зеленський. Він "вкрав" трохи часу у футболістів, зробив мотиваційну промову і особисто привітав з днем народження нашого воротаря Андрія П'ятова.

Тим часом до матчу Швеція - Україна залишаються лічені години. Усе цікаве в день матчу