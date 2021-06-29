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    Луческу зробив прогноз на Євро-2020

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    Луческу зробив прогноз на Євро-2020
    Фото з відкритих джерел

    Головний тренер «Динамо» вважає, що чемпіонат континенту виграє збірна Італії

    Мірча Луческу, головний тренер «Динамо», назвав фаворита Євро-2020. На думку румунського фахівця, чемпіонат виграє збірна Італії.

    «Хто виграє Євро-2020? Я думаю, що Італія переможе, і я кажу це не тільки через мій зв'язок з цією країною. Підопічні Роберто Манчіні вразили мене найбільше. Вони показали найбільш злагоджену командну гру на турнірі. Їх тренер заслуговує оплесків. Я також заінтригований тим, що може показати Німеччина» – наводить слова Луческу Calcio Atalanta.

    Сьогодні, 29 червня, стануть відомі всі чвертьфіналісти чемпіонату Європи. Збірна України проведе останній матч 1/8 фіналу проти Швеції. Початок матчу – о 22:00.

    Тримає руку на футбольному пульсі й президент Зеленський. Він "вкрав" трохи часу у футболістів, зробив мотиваційну промову і особисто привітав з днем народження нашого воротаря Андрія П'ятова.

    Тим часом до матчу Швеція - Україна залишаються лічені години. Усе цікаве в день матчу

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Луческу зробив прогноз на Євро-2020