«Арсенал» запропонував за нападника збірної України такі гроші, як за Шевченка

Лондонський клуб пропонує «Генту» за трансфер Яремчука €25 млн

Два голи Романа Яремчука на Євро-2020 переконали босів лондонського «Арсеналу» в необхідності придбання форварда збірної України. Про це повідомляє Voetbal Belgie.

За інформацією джерела, англійський клуб готовий заплатити за трансфер 25-річного українського форварда €25 млн. Наголошується, що в послугах Яремчука також зацікавлені «Мілан», «Рома» і деякі німецькі клуби. Міланський клуб розглядає варіант з орендою футболіста. Чинний контракт Яремчука з «Гентом» розрахований до 2025 року.

Яремчук перейшов у «Гент» з київського «Динамо» в 2017 році. У нинішньому сезоні український нападаючий взяв участь в 27 матчах чемпіонату Бельгії, забив 15 голів і віддав 5 результативних передач. Раніше повідомлялося про інтерес до гравця з боку «Вулвергемптона».

Свого часу трансфер нині головного тренера збірної України Андрія Шевченка з «Динамо» до «Мілана» склав $25 млн.