  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Арсенал» запропонував за нападника збірної України такі гроші, як за Шевченка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    «Арсенал» запропонував за нападника збірної України такі гроші, як за Шевченка
    Фото з відкритих джерел

    Лондонський клуб пропонує «Генту» за трансфер Яремчука €25 млн

    Два голи Романа Яремчука на Євро-2020 переконали босів лондонського «Арсеналу» в необхідності придбання форварда збірної України. Про це повідомляє Voetbal Belgie.

    За інформацією джерела, англійський клуб готовий заплатити за трансфер 25-річного українського форварда €25 млн. Наголошується, що в послугах Яремчука також зацікавлені «Мілан», «Рома» і деякі німецькі клуби. Міланський клуб розглядає варіант з орендою футболіста. Чинний контракт Яремчука з «Гентом» розрахований до 2025 року.

    Яремчук перейшов у «Гент» з київського «Динамо» в 2017 році. У нинішньому сезоні український нападаючий взяв участь в 27 матчах чемпіонату Бельгії, забив 15 голів і віддав 5 результативних передач. Раніше повідомлялося про інтерес до гравця з боку «Вулвергемптона».

    Свого часу трансфер нині головного тренера збірної України Андрія Шевченка з «Динамо» до «Мілана» склав $25 млн.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020 Роман Яремчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Арсенал» запропонував за нападника збірної України такі гроші, як за Шевченка