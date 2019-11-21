На Харківському масиві молодик пограбував магазин (фото)



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Молодик викрав з вітрини рюкзак вартістю майже 1600 гривень Фото: Нацполіція

Чоловіку загрожує до чотирьох років ув’язнення

На Харківському масиві столиці затримали киянина за пограбування магазину.

Правопорушник відкрито викрав рюкзак з вітрини торгового закладу та втік. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На спецлінію 102 надійшов сигнал від працівників охоронної фірми торгового центру на вулиці Архітектора Вербицького у Дарницькому районі. Вони повідомили, що затримали чоловіка, який намагався вчинити грабіж.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що зловмисник в одному з магазинів торгового центру дочекався відсутності відвідувачів, схопив з вітрини товар та почав тікати. Охоронці закладу почули крики продавця про допомогу та затримали підозрюваного. У нього вилучили рюкзак вартістю майже 1600 гривень.

34-річного місцевого жителя затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосили підозру у вчиненні правопорушення та обирають міру запобіжного заходу.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.