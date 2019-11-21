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    Новини

    На Харківському масиві молодик пограбував магазин (фото)

    • Розсилка
    Молодик викрав з вітрини рюкзак вартістю майже 1600 гривень - На Харківському масиві молодик пограбував магазин (фото)
    Молодик викрав з вітрини рюкзак вартістю майже 1600 гривень
    Фото: Нацполіція

    Чоловіку загрожує до чотирьох років ув’язнення

    На Харківському масиві столиці затримали киянина за пограбування магазину.

    Правопорушник відкрито викрав рюкзак з вітрини торгового закладу та втік. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    На спецлінію 102 надійшов сигнал від працівників охоронної фірми торгового центру на вулиці Архітектора Вербицького у Дарницькому районі. Вони повідомили, що затримали чоловіка, який намагався вчинити грабіж.

    На місці події слідчо-оперативна група встановила, що зловмисник в одному з магазинів торгового центру дочекався відсутності відвідувачів, схопив з вітрини товар та почав тікати. Охоронці закладу почули крики продавця про допомогу та затримали підозрюваного. У нього вилучили рюкзак вартістю майже 1600 гривень.

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    На Харківському масиві молодик пограбував магазин (фото)
    На Харківському масиві молодик пограбував магазин (фото)

    34-річного місцевого жителя затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосили підозру у вчиненні правопорушення та обирають міру запобіжного заходу.

    За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

    Національна поліція України Київ кримінал пограбування чоловік злочин магазин
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