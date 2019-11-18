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    Столична поліція затримала «на гарячому» групу квартирників (фото)

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    Під час поверхневого огляду у затриманих вилучено гроші в іноземній валюті - Столична поліція затримала «на гарячому» групу квартирників (фото)
    Під час поверхневого огляду у затриманих вилучено гроші в іноземній валюті
    Фото: Нацполіція

    Четверо чоловіків пограбували квартиру на першому поверсі

    На вулиці Чорнобильській у Святошинському районі Києва правоохоронці викрили чотирьох чоловіків у квартирній крадіжці з будинку. Спільників затримали відразу після скоєння злочину.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, орудувала кримінальна група у вечірній час. Під’їхавши до будинку на автомобілі, зловмисники вистежили, коли господарів не буде вдома, троє  чоловіків залишилися на вулиці спостерігати за навколишньою обстановкою, а інший - відтиснув металопластикове вікно на першому поверсі, проник до квартири та забрав цінні речі.

    «У ході поверхневого огляду в чоловіків слідчо-оперативна група територіального управління виявила та вилучила речові докази, а саме ювелірні вироби, гроші в іноземній валюті та знаряддя злочину. Усіх фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затримані – мешканці столиці, віком від 33 до 35 років, двоє із них – раніше судимі за пограбування», – додав Кузьмін.

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    Столична поліція затримала «на гарячому» групу квартирників (фото)
    Столична поліція затримала «на гарячому» групу квартирників (фото)
    Столична поліція затримала «на гарячому» групу квартирників (фото)
    Столична поліція затримала «на гарячому» групу квартирників (фото)

    Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії, встановлюється причетність осіб до скоєння інших аналогічних злочинів на території столиці. 

    Національна поліція України Київ кримінал пограбування злочин
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