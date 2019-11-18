Столична поліція затримала «на гарячому» групу квартирників (фото)



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Під час поверхневого огляду у затриманих вилучено гроші в іноземній валюті Фото: Нацполіція

Четверо чоловіків пограбували квартиру на першому поверсі

На вулиці Чорнобильській у Святошинському районі Києва правоохоронці викрили чотирьох чоловіків у квартирній крадіжці з будинку. Спільників затримали відразу після скоєння злочину.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, орудувала кримінальна група у вечірній час. Під’їхавши до будинку на автомобілі, зловмисники вистежили, коли господарів не буде вдома, троє чоловіків залишилися на вулиці спостерігати за навколишньою обстановкою, а інший - відтиснув металопластикове вікно на першому поверсі, проник до квартири та забрав цінні речі.

«У ході поверхневого огляду в чоловіків слідчо-оперативна група територіального управління виявила та вилучила речові докази, а саме ювелірні вироби, гроші в іноземній валюті та знаряддя злочину. Усіх фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затримані – мешканці столиці, віком від 33 до 35 років, двоє із них – раніше судимі за пограбування», – додав Кузьмін.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії, встановлюється причетність осіб до скоєння інших аналогічних злочинів на території столиці.