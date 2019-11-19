На Одещині група підлітків здійснила пограбування



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Подільські поліцейські викрили хлопців у скоєні пограбувань

Неповнолітнім правопорушникам вже повідомлено про підозру, обвинувальний акт і матеріали кримінального провадження найближчим часом будуть скеровані до суду.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

У жовтні до поліції звернувся житель Кіровоградської області з повідомленням про пограбування. За словами заявника, до нього раптово підбігли двоє невідомих хлопців, почали бити по голові, а тоді вирвали з рук сумку з документами і втекли. Наступного дня поліцейські дізналися про подібний інцидент, що стався з пасажиром на пероні залізничного вокзалу ст. Подільськ. Невідомий ззаду збив потерпілого з ніг, зірвав поясну сумку, в якій знаходився мобільний телефон та незначна сума грошей, і втік.

За обома фактами поліцейські розпочали провадження за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, в рамках яких провели заходи щодо встановлення осіб правопорушників. Під підозру потрапив агресивний молодик, якого зафіксували камери відеоспостереження біля залізничного вокзалу.

«Хлопець виявився жителем сусіднього райцентру, студентом місцевого ліцею. Саме він пограбував чоловіка на пероні, саме він разом зі своїм товаришем вирвав з рук сумку у приїжджого з Кіровоградської області, - розповів начальник Подільського відділу поліції Олександр Ноздратенко. - Обом правопорушникам по 17 років. Під час допиту юнаки розповіли, що з одним із потерпілих вони разом відпочивали у кафе, але це не завадило пограбувати його. Зараз речові докази вилучені, проведені експертизи, допити, інші слідчі дії. Неповнолітнім правопорушникам повідомлено про підозру, їм загрожує до шести років ув’язнення».