  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Харківському шосе без помпезності відкрили новий сквер (фото)

    • Розсилка
    Сквер&nbsp;<span lang="UK">по Харківському шосе 9-13&nbsp;</span> - На Харківському шосе без помпезності відкрили новий сквер (фото)
    Сквер по Харківському шосе 9-13 
    Фото: Київзеленбуд

    Київзеленбуд не проводив ніяких урочистостей з нагоди відкриття скверу

    У Києві по Харківському шосе 9-13 облаштували новий сквер. Про це повідомляє «Київзеленбуд» на своїй сторінці у Facebook.

    Відкриття скверу відбулося без урочистостей. «На численні прохання, щодо стрічок, оркестрів та ансамблів ми дослухались. Тож скромно поздоровляємо мешканців Дніпровського району з відкриттям нового скверу», - зазначили «зеленбудівці».

    Читайте також

    «…Милуйтесь молодими деревами, кущами бірючини, дерену та квітучими гортензіями», - додали у «Київзеленбуді».

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    На Харківському шосе без помпезності відкрили новий сквер (фото)
    На Харківському шосе без помпезності відкрили новий сквер (фото)
    На Харківському шосе без помпезності відкрили новий сквер (фото)
    На Харківському шосе без помпезності відкрили новий сквер (фото)
    На Харківському шосе без помпезності відкрили новий сквер (фото)
    На Харківському шосе без помпезності відкрили новий сквер (фото)
    На Харківському шосе без помпезності відкрили новий сквер (фото)

    Нагадаємо, минулого тижня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про облаштування у столиці ще шести нових скверів.

    У Києві територію островів Труханів і Міжмостний оголосили ландшафтним заказником місцевого значення «Труханів острів».

    Як повідомлялося, до природно-заповідного фонду Києва увійдуть дев’ять нових об’єктів.

    Читайте також
    Київ кияни Київзеленбуд парк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ