На Харківському шосе без помпезності відкрили новий сквер (фото)



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Сквер по Харківському шосе 9-13 Фото: Київзеленбуд

Київзеленбуд не проводив ніяких урочистостей з нагоди відкриття скверу

У Києві по Харківському шосе 9-13 облаштували новий сквер. Про це повідомляє «Київзеленбуд» на своїй сторінці у Facebook.

Відкриття скверу відбулося без урочистостей. «На численні прохання, щодо стрічок, оркестрів та ансамблів ми дослухались. Тож скромно поздоровляємо мешканців Дніпровського району з відкриттям нового скверу», - зазначили «зеленбудівці».

«…Милуйтесь молодими деревами, кущами бірючини, дерену та квітучими гортензіями», - додали у «Київзеленбуді».

Нагадаємо, минулого тижня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про облаштування у столиці ще шести нових скверів.

У Києві територію островів Труханів і Міжмостний оголосили ландшафтним заказником місцевого значення «Труханів острів».

Як повідомлялося, до природно-заповідного фонду Києва увійдуть дев’ять нових об’єктів.