У Києві чоловік піде під суд за осквернення Ханукії

Йому загрожує штраф або обмеження волі на строк до п'яти років

У Києві чоловік постане перед судом за те, що на столичному Подолі перекинув символ святкування Хануки у грудні 2020 року. Про це повідомляє поліція Києва.

«Порушник відповідатиме перед законом за свої дії, спрямовані на розпалювання національної і релігійної ворожнечі та ненависті до представників єврейської національності, а також образи їх почуттів на підставі релігійних переконань», – зазначається у повідомленні поліції. Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у грудні 2020 року до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на Контрактовій площі невідомий перекинув один із символів єврейської общини. За вказаним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження та оперативно встановили особу порушника.

37-річному місцевому мешканцю, який вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності, слідчі оголосили про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності та релігійних переконань.

«З метою проведення всебічного та неупередженого розслідування поліцейські провели усі необхідні слідчі дії, серед яких слідчими було призначено низку експертиз. Так, за відеозаписом підозрюваного, у якому він транслював свої дії, була проведена судова лінгвістична експертиза, яка тривала близько року. За її результатами висловлювання фігуранта були визнані такими, що містять у собі ознаки розпалювання національної ворожнечі та ненависті до представників єврейської національності, а також образи їх почуттів на підставі релігійних переконань», - йдеться у повідомленні.

Наразі досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до Подільського суду міста Києва для розгляду справи по суті. Санкція статті передбачає штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Раніше «Главком» писав про акт вандалізму, що стався у Києві, коли чоловік перекинув ханукію, встановлену на Контрактовій площі до єврейського свята Хануки.