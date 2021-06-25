Масова загибель риби на Київському морі. Екологи назвали причину (фото)

Стали відомі результати проб води з Київського водосховища

Днями на Київському водосховищі біля села Нові Петрівці була зафіксована масова загибель риби. 21 червня інспектори Державної екологічної інспекції Столичного округу з метою встановлення причин загибелі водних біоресурсів із залученням відділу інструментально-лабораторного контролю здійснили виїзд та відібрали проби поверхневої води річки Дніпро (Київське водосховище) для визначення вмісту забруднюючих речовин. Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Столичного округу.

Проби були відібрані біля села Нові Петрівці, воду досліджували за 12 показниками.

За результатами вимірювань встановлено перевищення показника хімічного споживання кисню (ХСК).

«Що це означає? У воді недостатньо кисню. Причинами цього можуть бути різке підвищення температури і в результаті цвітіння води через активне розмноження водоростей. Високий рівень ХСК свідчить про велику концентрацію органічних і неорганічних речовин, що виснажують розчинений кисень у воді, що може призвести до негативних екологічних наслідків. Величина ХСК є важливою гігієнічною характеристикою води, яка дозволяє судити про забрудненість води окисненими речовинами, але не дає інформації про склад забруднення», – пояснили екологи.

Всі решта 11 показників у нормі відповідно до нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства та не перевищують гранично допустимі концентрації для водойм, що в межах населеного пункту.

Раніше повідомлялося, що Дніпру загрожує цвітіння води, кишкова паличка, можливе інфікування при ковтанні води.

Згідно з дослідженнями, приблизно кожне четверте підприємство столиці здійснює скиди в річку Дніпро зі значним перевищенням рівня гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.