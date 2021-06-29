Наслідки аномальної спеки: в річці на Київщині масова загибель риби (фото)

За попередніми даними, риба загинула через високу температуру води в річці

26 червня на «гарячу лінію» Київського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення про загибель риби на р. Малий Супій у м. Яготин Київської області. Про це повідомляє Київський рибоохоронний патруль.

На місце події прибули працівники Управління Держрибагентства у Києві та Київській області.

При огляді було встановлено, що на береговiй смузi довжиною 15 метрів знаходиться 435 особин (52 кг) дохлої риби зі специфічним запахом розкладу: плітка, лящ, товстолоб, карась сріблястий, короп, судак і окунь.

Заміри температури води на відстані 1,5 метра від берега показали 31 градус, що стало ймовірною причиною загибелі.

Також для проведення лабораторних досліджень зразки риби та води направлено до іхтіопатологічної лабораторії Держрибагентства. Про результати буде повідомлено згодом.

Крім того, готуються листи до Державної екологічної інспекції Столичного округу, Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, Київської обласної державної адміністрації та Держрибагентства для відповідного реагування.

Як повідомлялося, нещодавно на Київському водосховищі біля села Нові Петрівці була зафіксована масова загибель риби. 21 червня інспектори Державної екологічної інспекції Столичного округу з метою встановлення причин загибелі водних біоресурсів із залученням відділу інструментально-лабораторного контролю здійснили виїзд та відібрали проби поверхневої води річки Дніпро (Київське водосховище) для визначення вмісту забруднюючих речовин. Воду досліджували за 12 показниками.

За результатами вимірювань встановлено перевищення показника хімічного споживання кисню (ХСК).