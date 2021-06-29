На Київщині зловили браконьєра із забороненими знаряддями рибальства (фото)

У чоловіка вилучили чотири ятері

Недобросовісний рибалка виловив 28 кг риби

Інспектори Державної екологічної інспекції Столичного округу під час патрулювання Канівського водосховища поблизу села Дівички Бориспільського району виявили громадянина, який грубо порушив правила любительського і спортивного рибальства. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція столичного регіону.

Рибалка здійснював вилов водних біоресурсів з гумового човна, який був оснащений електродвигуном, за допомогою чотирьох заборонених знарядь лову (ятерів).

Результат – вилов 28 кг риби, а саме: карась 30 – екземплярів, плоскирка 15 – екз., лин 3 – екз., щука 1 – екз., синець 1 – екз., плітка 2 – екз., судак 1 – екз. та окунь 2 – екз.

Завдана шкода рибному господарству України складає 2516 грн (розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21 листопада 2011 р. № 1209).

На правопорушника було складено адміністративний протокол за частиною четвертою статті 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства). Матеріали справи готуються до передачі в суд.

Ятір – риболовне знаряддя типу пастки (сітка, натягнута на обруч).

Як повідомлялося, нещодавно на Київському водосховищі біля села Нові Петрівці була зафіксована масова загибель риби. 21 червня інспектори Державної екологічної інспекції Столичного округу з метою встановлення причин загибелі водних біоресурсів із залученням відділу інструментально-лабораторного контролю здійснили виїзд та відібрали проби поверхневої води річки Дніпро (Київське водосховище) для визначення вмісту забруднюючих речовин. Воду досліджували за 12 показниками.

За результатами вимірювань встановлено перевищення показника хімічного споживання кисню (ХСК).